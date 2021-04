Als je jonger bent dan zestig jaar en er zelf voor kiest gevaccineerd te worden met het AstraZeneca-vaccin, dan moet dat volgens de Gezondheidsraad kunnen. Dat heeft de raad maandag laten weten aan de NOS.

De Gezondheidsraad werd in de afgelopen dagen door meerdere andere deskundigen bekritiseerd vanwege het advies aan het kabinet om zestigminners niet langer het AstraZeneca-vaccin toe te dienen vanwege een zeldzame maar potentieel ernstige bijwerking.

Volgens de Gezondheidsraad blijft het advies van vorige week ongewijzigd, maar is het debat over de vrijheid om toch voor het vaccin te kiezen een andere zaak. "Wat ons betreft kan het, maar het is aan de minister om dat te beslissen", zei een woordvoerder tegen de NOS.

Het ministerie van Volksgezondheid liet aan de omroep weten geen voorstander te zijn van dergelijke keuzevrijheid bij het vaccineren.

Deskundigen noemden advies 'onbegrijpelijk'

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) noemde het advies van de Gezondheidsraad over AstraZeneca eerder "onbegrijpelijk" en zei geen collega te hebben gehoord die het wel snapte. Hij pleit ervoor dat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) er nog eens goed naar kijkt.

Een groep actievoerende huisartsen leverde zondag een 'motie van afkeuring' af bij het gebouw van de Gezondheidsraad in Den Haag. De betrokken artsen vinden dat het geringe risico op de zeldzame vorm van trombose in combinatie met lage bloedplaatjes als bijwerking van het vaccin niet opweegt tegen de risico's van een prikstop en een daardoor vertraagd vaccinatieprogramma.

Huisarts mag zestigminners in overleg AstraZeneca-vaccin geven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelde maandagavond dat huisartsen die in samenspraak met patiënten toch het AstraZeneca-vaccin toedienen aan mensen onder de zestig jaar, niet in overtreding zijn.

"De Inspectie begrijpt dat huisartsen vragen krijgen van patiënten onder de zestig jaar die op de lijst stonden om gevaccineerd te worden, en die graag alsnog door de huisarts gevaccineerd willen worden met AstraZeneca", zei een woordvoerder. "Tegelijkertijd is er op dit moment ook geen norm van de beroepsorganisaties van huisartsen die het gebruik van AstraZeneca onder de zestig jaar verbiedt, zodat handhaving op dit moment niet aan de orde is."