De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op verschillende plekken in het land illegale bijeenkomsten beëindigd. Ongeveer veertig feestgangers werden daarbij aangehouden, en nog eens tientallen anderen moesten het bijwonen van de illegale bijeenkomst bekopen met een boete.

Ongeveer veertig personen werden aangehouden omdat ze weigerden een feest in een schuur aan de Opstalweg in het Zuid-Hollandse Naaldwijk te verlaten. Agenten kwamen het feest op het spoor toen ze tijdens een surveillance de harde muziek hoorden.

Bij het zien van de agenten waarschuwde de 62-jarige bewoner de aanwezigen, die in een tuinhuis vluchtten en weigerden de deuren te openen. Toen de agenten de deur forceerden, ontstond er een dreigende sfeer in de kleine ruimte. De feestvierders wilden niet luisteren en dreigden de politie te lijf te gaan met stoelen. Daarop werden ze een voor een uit het huisje gehaald en aangehouden. "Het gaat om mensen in de leeftijd van 19 tot en met 29 jaar, voornamelijk uit Naaldwijk en omgeving", aldus de politie.

In een poging zich voor de agenten te verstoppen raakte een 25-jarige man uit 's Gravezande gewond. Hij viel van 2,5 meter naar beneden en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Bekeuringen voor feestgangers in Asten en Rheezerveen

In het Overijsselse buurtschap Rheezerveen zijn zaterdagavond 51 bezoekers van een illegaal feest beboet voor het overtreden van de avondklok. De organisator kreeg een proces-verbaal voor geluidsoverlast, meldt de politie op Facebook.

Veertien bezoekers van een illegaal feest in het Brabantse Asten hebben ook een bon gekregen. De feestvierders kregen een bekeuring voor het overtreden van de avondklok. Ook de eigenaar van de loods waarin het feest plaatsvond, kreeg een bekeuring, in dit geval voor het veroorzaken van geluidsoverlast.

De politie geeft aan dat illegale feesten kunnen leiden tot verdere verspreiding van het coronavirus, met als gevolg meer besmette personen en een nog grotere druk op de gezondheidszorg, waardoor de reguliere zorg noodgedwongen moet worden afgeschaald.

"We blijven langer in deze gedeeltelijke lockdown als de besmettingen niet dalen en de druk op ziekenhuizen niet afneemt", zegt de politie, die waarschuwt bij illegale feesten waar mogelijk boetes op te leggen aan organisatoren, eigenaren van de betreffende locatie en de aanwezigen. Ook wordt vaak een rapportage opgemaakt voor de gemeente, wat kan leiden tot bestuurlijke maatregelen, aldus de politie.