De opening van terrassen en de opheffing van de avondklok worden voorlopig met een week uitgesteld tot 28 april. Het is niet verantwoord om de maatregelen op 21 april te versoepelen. Dat is de uitkomst van het zondag gehouden Catshuisoverleg tussen leden van het demissionaire kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en het RIVM, laat een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Eerder deze week lekte uit dat het kabinet de coronamaatregelen op 21 april wilde verruimen. "Dat is nog net te vroeg", aldus de woordvoerder. Er wordt pas versoepeld als de piek van de derde golf is geweest.

Behalve de opheffing van de avondklok en de opening van terrassen wordt nagedacht over het deels openen van het hoger onderwijs en verder openstellen van winkels. Ook zou de bezoekersregeling mogelijk verruimd worden.

Volgens medisch experts zijn de coronacijfers onvoldoende gedaald om dergelijke versoepelingen eerder door te voeren. Vooral ziekenhuizen sloegen alarm nadat Haagse bronnen hadden bevestigd dat het kabinet met deze gedachte speelde.

Aangekondigde heropening baarde experts zorgen

Arts-microbioloog Andreas Voss van het Radboudumc in Nijmegen stelde eerder in gesprek met NU.nl al dat de heropening "puur vanuit de medische kant" een maand te vroeg komt. Voss benadrukte dat de hoeveelheid opnames nog altijd stijgt en ziekenhuizen overvol zijn. Ook andere OMT-leden uitten hun zorgen over de Haagse plannen.

Vrijdag volgde een zorgelijk bericht van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De capaciteit op de ic's moet opnieuw worden opgeschaald, vanwege de verwachte coronadrukte. Daardoor moet er opnieuw gekort worden op de reguliere zorg; in een deel van de ziekenhuizen worden zelfs al hart- en kankeroperaties uitgesteld, berichtte de Volkskrant zondag.

Ook demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) temperde al de verwachtingen nadat de mogelijke versoepelingen waren uitgelekt. "In het zicht van de haven moeten we geen domme dingen doen, maar we zijn bezig met een openingsplan om perspectief te bieden."

Premier Mark Rutte en De Jonge geven dinsdag weer een persconferentie. Zij zullen dan het plan presenteren om stapsgewijs de samenleving te heropenen. Het volgende 'weegmoment' is twee weken later. Dan wordt duidelijk wat er in de meivakantie mogelijk is. Het kabinet hoopt dat in de zomerperiode weinig tot geen beperkingen meer hoeven te gelden.