In India blijven de coronacijfers stijgen. In het afgelopen etmaal zijn ruim 145.000 positieve tests afgenomen en werd het grootste dodental in vijf maanden tijd geregistreerd. Autoriteiten in de zwaarst getroffen deelstaat, Maharashtra, hebben actie ondernomen: daar is dit weekend een lockdown van kracht.

Daardoor geldt voor de twaalf miljoen inwoners van Mumbai bijvoorbeeld een avondklok. Ook New Delhi heeft tot eind april soortgelijke maatregelen getroffen. Premier Narendra Modi weigert een nationale lockdown af te kondigen vanwege de financiële klap die het land dan zou krijgen, schrijft persbureau Reuters.

In India is het cororonavirus bezig met een ongekende opleving. Van de afgelopen zes dagen waren er zes met meer dan 100.000 positieve tests, terwijl de zevende dag die negatieve grens net niet passeerde. De piek lijkt nog lang niet in zicht, aangezien aan het begin van de week 'slechts' 100.000 positieve tests per dag werden gemeld en dat er nu alweer bijna 50.000 per dag meer zijn.

Hoewel India al 13,2 miljoen besmettingen telt, het grootste aantal na Brazilië (13,3 miljoen) en de Verenigde Staten (31 miljoen), heeft het land een relatief klein dodental van 168.000, tegenover de 350.000 in Brazilië en 561.000 in de VS. Zaterdag werden 794 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld, het grootste aantal in vijf maanden. In talloze steden zouden crematoria overbelast zijn, met lange wachttijden voor families tot gevolg.

Autoriteiten wijzen naar bevolking als oorzaak van opleving

Autoriteiten wijten de stijging van het virus aan het 'lakse gedrag' van de bevolking. Inwoners zouden weigeren mondkapjes te dragen en houden onderling geen afstand van elkaar, terwijl ze zich ook in te grote groepen voortbewegen. Ook grote religieuze bijeenkomsten zouden hebben bijgedragen aan de virusverspreiding.

Deelstaten zouden bovendien kampen met een vaccintekort. Volgens het ministerie van Volksgezondheid heeft India 43 miljoen vaccins achter de hand, die in het vaccinprogramma van het land binnen tien dagen opgemaakt zouden zijn. In totaal zette India al 97,5 miljoen prikken.