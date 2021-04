De afgelopen tijd is er veel te doen geweest rondom het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca. Nadat de Europese toezichthouder EMA concludeerde dat het vaccin gelinkt kan worden aan een zeer zeldzame vorm van trombose, besloot Nederland mensen van onder de zestig jaar geen AstraZeneca-vaccin meer toe te dienen. Wat hebben de andere landen besloten?

In het kort: wat is er aan de hand rondom het AstraZeneca-vaccin? Uit heel Europa kwamen meldingen over mensen - grotendeels vrouwen van onder de zestig jaar - die na vaccinatie last kregen van zeldzame trombose én een vermindering van het aantal bloedplaatjes.

Het gaat om een "zeer zeldzame" bijwerking, concludeerde het Europese geneesmiddelenbureau (EMA).

Volgens het EMA is het voordeel dat het vaccin oplevert nog altijd groter dan de risico's die het met zich meebrengt en kan het vaccin gewoon worden gebruikt.

De Nederlandse Gezondheidsraad was iets voorzichtiger en adviseerde om alleen nog zestigplussers met het AstraZeneca-vaccin te prikken. Bij hen zijn de voordelen van de vaccinatie het kleine risico waard, stelden ze.

Frankrijk: 55-plussers krijgen AstraZeneca, twijfel over tweede dosis

Halverwege maart werd in Frankrijk, net als in andere Europese landen, het vaccineren met AstraZeneca tijdelijk stilgelegd. Een paar dagen na de stop zeiden de Franse gezondheidsautoriteiten al dat het vaccineren hervat kon worden, maar alleen bij mensen van 55 jaar of ouder.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen van afgelopen week is in Frankrijk twijfel ontstaan rondom het vaccineren van mensen in de leeftijd tot 55 jaar die al één dosis van het AstraZeneca hebben gehad. Op de vraag of deze ruim 500.000 personen een tweede dosis van hetzelfde vaccin moeten krijgen, reageerde de Franse gezondheidsraad vrijdag ontkennend. Hun tweede dosis moet er een van het Moderna- of Pfizer-vaccin zijn, concludeerde de autoriteit.

Hoewel de overheid deze maatregel nog niet definitief heeft overgenomen, is de verwachting dat dat wel gaat gebeuren.

Duitsland: Voornamelijk 60-plussers, maar uitzonderingen zijn mogelijk

Het AstraZeneca-vaccin moet alleen toegediend worden aan Duitsers die ouder dan zestig jaar zijn, besloot de Duitse regering eind vorige maand. De grens is echter niet heel hard, want artsen mogen het vaccin op verzoek van een goed ingelichte zestigminner alsnog aan die persoon toedienen.

Ook in Duitsland is discussie ontstaan over de tweede AstraZeneca-dosis voor mensen van onder de zestig jaar. In plaats van een tweede dosis van het AstraZeneca-middel, krijgen deze mensen een ander vaccin, bijvoorbeeld dat van Moderna of Pfizer.

Niet alleen Duitsland en Nederland hebben het prikken met het AstraZeneca-vaccin beperkt tot zestigplussers. Deze leeftijdsgrens geldt ook in onder meer Spanje, Portugal en Italië.

België: Korte vaccinatiestop voor mensen jonger dan 55 jaar

Naar aanleiding van het standpunt van het EMA heeft de Belgische overheid besloten een tijdelijke prikstop in te lassen voor mensen onder de 55 jaar. De komende maand wordt het middel alleen gebruikt bij 55-plussers.

Dat heeft geen enorm effect op de vaccinatiecampagne bij de zuiderburen, benadrukte de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in Belgische media, waaronder VRT. Op dit moment worden vooral 65-plussers en mensen uit bepaalde risicogroepen gevaccineerd, van wie er niet veel jonger dan 55 jaar zijn.

Begin mei kijken de zuiderburen of het vaccineren weer in zijn geheel kan worden hervat.

Groot-Brittannië: Alternatief voor mensen jonger dan 30 jaar

In Groot-Brittannië krijgen mensen van onder de dertig jaar een alternatief vaccin aangeboden in plaats van dat van AstraZeneca. Bij deze leeftijdsgroep is een coronabesmetting veel minder gevaarlijk, waardoor het volgens de Britse medicijnautoriteit MHRA beter is om het risico op de zeer zeldzame bijwerking helemaal te vermijden.

Denemarken: Is al vijf weken gestopt, komt volgende week met nieuwe beslissing

Op 25 maart besloot Denemarken het AstraZeneca-vaccinatieproces aan banden te leggen in afwachting van verder onderzoek. Dat het EMA afgelopen week een verband tussen het vaccin en de zeer zeldzame bijwerking vaststelde, onderschrijft volgens het land dat het een zorgvuldige beslissing is geweest om het vaccineren in afwachting van het onderzoek tijdelijk stop te zetten.

Hoewel het EMA heeft geconcludeerd dat de nadelen van het vaccin blijven opwegen tegen de voordelen, wil Denemarken ook nog de conclusie van zijn eigen onderzoekers afwachten. Naar verwachting volgen de resultaten van het onderzoek onder de Deense gevaccineerde bevolking volgende week, waarna het land zal beslissen of het vaccineren al dan niet wordt hervat.