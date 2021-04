Farmaceut Janssen uit Leiden levert maandag zijn eerste doses coronavaccin aan Nederland. Het gaat om in totaal 79.200 doses, laat het RIVM vrijdag weten. Het is nog niet bekend wanneer het Janssen-vaccin voor het eerst wordt toegediend. Nederland heeft in totaal 11,3 miljoen doses besteld. Het vaccin hoeft maar één keer te worden gegeven.

De Gezondheidsraad adviseert om het Janssen-vaccin eerst aan zestigplussers en medische risicogroepen te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met het syndroom van Down, met morbide obesitas of met neurologische aandoeningen die tot ademhalingsproblemen kunnen leiden.

Als die groepen zijn gevaccineerd, kan het vaccin ook aan andere groepen worden gegeven. De Gezondheidsraad komt later met een advies daarover. Het Nederlandse vaccin biedt 66 procent bescherming tegen ziekte en 85 procent bescherming tegen ernstigere vormen van COVID-19.

Het is het vierde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar zal zijn. Eerder werden de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca goedgekeurd, geleverd en gegeven.

Meldingen van bijwerkingen

De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europese geneesmiddelenbureau (EMA), doet onderzoek naar het Janssen-vaccin. Tot nu toe zijn er vier meldingen bekend van mensen die na toediening van het middel last kregen van bloedstolsels (trombose) en een klein aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Volgens het EMA valt dit aantal binnen de verwachtingen. Een van hen overleed. Of de klachten daadwerkelijk door het vaccin worden veroorzaakt, is nog niet vastgesteld.

Eerder concludeerde het EMA dat er waarschijnlijk wel een verband is tussen het AstraZeneca-vaccin en zulke klachten. Toch zijn de voordelen van dat vaccin groter dan de nadelen, aldus de toezichthouder: de kans om aan de gevolgen van het coronavirus te overlijden is veel groter dan de kans om aan de bijwerkingen van het vaccin te sterven. Nederland besloot het AstraZeneca-vaccin alleen nog aan zestigplussers te geven.