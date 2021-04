Demissionair minster Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt het nog te vroeg om conclusies te verbinden aan het bericht van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA), dat onderzoek doet naar een sterfgeval door bloedklachten na toediening van het coronavaccin van Janssen.

EMA heeft in totaal vier meldingen ontvangen over bloedproppen en een tekort aan bloedplaatjes bij personen die recent zijn ingeënt met het Janssen-vaccin, van wie er dus één overleed. Nu wordt onderzocht of dit ook een bijwerking van het vaccin kan zijn. Wereldwijd zijn tot nu toe zeker 4,5 miljoen mensen met het vaccin van Janssen ingeënt.

"Met dit signaal wordt aangetoond dat het systeem van internationaal onderzoek naar mogelijke bijwerkingen van vaccins werkt", zei De Jonge vrijdag. Volgens de minister moet goed worden gekeken of mogelijke bijwerkingen van vaccinatie zwaarder wegen dan de baten van inenting.

Nu 4,5 miljoen mensen het Janssen-vaccin hebben gekregen, zijn er dus vier mogelijke gevallen van bijwerkingen gemeld, waarvan één met dodelijke afloop. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stierven vorig jaar 20.030 mensen na een coronabesmetting. Vrijdag meldde het RIVM nog 41 sterfgevallen in Nederland.

Donderdag besloot het demissionaire kabinet om het vaccin van AstraZeneca voorlopig niet meer tot te dienen aan mensen in de leeftijd tot zestig jaar, vanwege een zeldzame bijwerking: een combinatie van bloedstolsels (trombose) en een klein aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).

'Momenteel geen duidelijk oorzakelijk verband'

Janssen zelf zei vrijdag dat er "momenteel geen duidelijk oorzakelijk verband" is tussen het vaccin van het bedrijf en de klachten die bij het EMA zijn gemeld na vaccinatie.

"We delen alle meldingen over ongewenste gebeurtenissen bij personen die ons COVID-19-vaccin ontvangen, samen met onze beoordeling van deze meldingen, met de gezondheidsautoriteiten in overeenstemming met de regelgeving", aldus de farmaceut.

"Onze nauwgezette opvolging van bijwerkingen heeft een klein aantal zeer zeldzame gebeurtenissen na vaccinatie aan het licht gebracht", meldt het bedrijf. Het blijft "nauw samenwerken met experts en registratieautoriteiten om de gegevens te beoordelen". Het wil er ook voor zorgen dat "in het geval van een zeer zeldzame ziekte, passende maatregelen kunnen worden genomen voor een snelle diagnose en behandeling".

De eerste Janssen-vaccins worden later deze maand in Nederland verwacht. Volgens de planning van het ministerie van Volksgezondheid zouden in het tweede kwartaal drie miljoen doses van het vaccin binnenkomen. Van het Janssen-vaccin is maar één inenting nodig, in plaats van twee, zoals bij bijvoorbeeld Pfizer en Moderna.