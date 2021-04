Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte donderdag bekend dat alleen nog zestigplussers met het AstraZeneca-vaccin gevaccineerd worden. Op ons reactieplatform NUjij hadden jullie daar vragen over. Hier zijn de antwoorden op de belangrijkste.

Krijgen zestigminners die al een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin hebben gehad nog een tweede?

Het coronavaccin van AstraZeneca bestaat uit twee doses die vier tot twaalf weken na elkaar worden toegediend. Als je jonger dan zestig bent en al een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin hebt gehad, dan kun je de tweede prik zoals gepland halen.

Volgens de Gezondheidsraad zijn er nog geen meldingen geweest van mensen die na de tweede vaccinatie de zeldzame vorm van trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes hebben ontwikkeld. Wereldwijd hebben enkele miljoenen mensen een tweede AstraZeneca-prik gehad.

Wat heeft dit voor gevolgen voor de vaccinatieplanning?

Er wordt op dit moment door het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM gewerkt aan een nieuwe vaccinatieplanning. Volgens het RIVM gaat het besluit om mensen jonger dan zestig niet te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin voor enige vertraging zorgen.

Hoeveel vertraging is vooral afhankelijk van of de vaccins van Pfizer en Janssen op tijd gaan worden geleverd. "Als alle vaccins komen zoals gepland, dan moet het ook zonder AstraZeneca lukken om iedereen begin juli een eerste prik te geven", zei een RIVM-woordvoerder tegen NU.nl.

Hoe zit het met de risicogroepen die op dit moment gevaccineerd werden met AstraZeneca?

Een deel van de mensen uit de hoogrisicogroepen werd gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Dit zijn mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide obesitas en niet mobiele mensen met neurologische aandoeningen met aangetaste ademhaling.

Nog niet iedereen uit deze groep is gevaccineerd. Mensen die tot deze groep behoren en jonger zijn dan 60 krijgen een ander vaccin. Welk vaccin dit wordt en vanaf wanneer dit gaat gebeuren is nu nog onduidelijk. Dat moet blijken uit de vaccinatieplanning die begin volgende week wordt verwacht.

Ook voor zorgmedewerkers en mensen die wonen in een GGZ-instelling, jonger zijn dan 60 en nog geen vaccinatie hebben gehad is nog niet duidelijk wanneer ze worden gevaccineerd en met welk vaccin.

Waarom vaccineren we mannen onder de 60 niet gewoon?

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) schreef woensdag dat ernstige trombose en een tekort aan bloedplaatjes na vaccinatie vooral is gezien bij vrouwen jonger dan 60 jaar. Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, legde uit dat dit niet automatisch betekent dat mannen minder risico lopen op deze bijwerking.

Bij mannen komt het ziektebeeld na vaccinatie namelijk ook voor - en mannen zijn tot nu toe minder vaak gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin dan vrouwen. Dit komt doordat veel zorgmedewerkers zijn geprikt met AstraZeneca en er relatief veel vrouwen in de zorg werken.

Heb je een hoger risico op de bijwerking van het AstraZeneca-vaccin als je al eens trombose hebt gehad?

Dat weten we niet. Er zijn tot 4 april wereldwijd 222 gevallen van ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes gemeld na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Omdat het aantal gevallen relatief laag is, is niet vast te stellen wie er het meeste risico loopt op deze bijwerking. Het is dus ook onduidelijk of mensen die ooit trombose hebben gehad een groter risico lopen op deze bijwerking.

Waarom veroorzaakt juist het AstraZeneca-vaccin deze bijwerking?

De reden dat het AstraZeneca-vaccin in zeer zeldzame gevallen ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes veroorzaakt is nog niet duidelijk. Of dit probleem alleen bij het AstraZeneca-vaccin speelt is dus ook niet helemaal zeker.

De EMA benadrukte woensdag dat er geen aanwijzingen zijn dat de vaccins die nu ook veel worden gebruikt in Europa, de vaccins van Pfizer of Moderna, deze bijwerking ook hebben. Er wordt op dit moment wel gekeken naar het vaccin van Janssen.

Op zeker 4,5 miljoen gezette Janssen-prikken zijn er nu vier gevallen van ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes gemeld. Of bij deze vier mensen dit ziektebeeld ook het gevolg was van vaccinatie is onduidelijk. Ook zonder coronavaccins komt ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes namelijk heel soms voor.