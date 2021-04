Er zijn mogelijk zestien mensen besmet geraakt met het coronavirus tijdens de proeffestivals van Fieldlab Evenementen in Biddinghuizen. Het gaat daarbij om vier mogelijke besmettingen tijdens het Back to Live Dance Festival op zaterdag 20 maart en om twaalf mogelijke besmettingen tijdens het Back to Live Popfestival op zondag 21 maart.

Vooraf moesten alle vijftienhonderd bezoekers die er per dag waren, een coronatest laten afnemen. Na afloop onderging 80 procent van de bezoekers van het dancefestival een tweede test. Bij het popfestival was dat 83 procent. In de aanloop naar de festivals zijn 26 mensen positief getest. Hen is de toegang tot de evenementen geweigerd.

De evenementen zijn onderdeel van een serie proefevenementen van de sector en de overheid. Daarbij wordt gekeken hoe evenementen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. Eerder werden in die serie ook een congres, een theatervoorstelling van cabaretier Guido Weijers, voetbalwedstrijden, een concert van André Hazes en een dancefeest georganiseerd.

Moment van besmetting niet altijd duidelijk

Bij het dancefestival is niet duidelijk of de besmettingen ook daadwerkelijk tijdens het evenement hebben plaatsgevonden of op een andere plek in de dagen rondom het evenement.

Bij het popfestival waren twee mensen op het festival besmettelijk. Vijf van de positieve testen zijn terug te leiden naar deze twee besmettelijke personen op het evenement. Voor de andere zeven personen is geen bron gevonden. Het is niet duidelijk of deze gerelateerd zijn aan het festival of niet.

"Het kan een keer gebeuren dat iemand 48 uur voor het evenement nog negatief test, maar alsnog besmettelijk is tijdens het evenement", aldus hoofdonderzoeker Andreas Voss. "Dit heeft ermee te maken dat in deze gevallen de besmetting rondom de PCR-test vooraf heeft plaatsgevonden."

Voor nieuwe evenementen wordt gewerkt met zogenoemde 'antigeensneltesten', die kort voor het evenement afgenomen worden. "Hoe korter de tijd tussen de test en het evenement, des te kleiner het risico dat er iemand besmettelijk doorheen komt."