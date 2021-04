De Europese medicijnwaakhond EMA gaat onderzoeken of trombose ook een bijwerking van het Janssen-vaccin kan zijn, meldt de organisatie vrijdag. EMA heeft tot dusver vier meldingen ontvangen van bloedproppen bij personen die recent zijn ingeënt met het Janssen-vaccin, één van hen overleed.

Drie van de vier personen die tromboseklachten ontwikkelden kregen het vaccin toegediend in de Verenigde Staten, waar het vaccin al in gebruik genomen is. Het vierde geval gebeurde tijdens proeven met het vaccin, die in meerdere landen gehouden worden.

De Europese Unie verwacht medio april de eerste ladingen van het Janssen-vaccin te ontvangen. Nederland hoopt er in april zo'n 170.000 binnen te krijgen, in het tweede kwartaal moeten dat er in totaal zo'n 3 miljoen worden. Een dosis is voldoende om een persoon te beschermen tegen COVID-19.

Experts van de Gezondheidsraad oordeelden eerder dat het vaccin het beste kan worden toegediend aan ouderen van boven de zestig jaar en aan mensen met specifieke medische aandoeningen, zoals het syndroom van Down, ernstig overgewicht of neurologische aandoeningen die tot ademhalingsproblemen kunnen leiden.

Dit bericht wordt aangevuld...