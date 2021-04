De Braziliaanse Senaat heeft donderdag (lokale tijd) een onderzoek naar het coronabeleid van de Braziliaanse regering van president Jair Bolsonaro aangekondigd. Een speciaal onderzoekcomité wordt volgende week op laste van het Braziliaanse gerechtshof samengesteld. Brazilië zag het aantal coronagerelateerde sterfgevallen donderdag opnieuw stijgen tot vrijwel ongekende hoogtes.

In één etmaal kwamen 4.249 coronapatiënten te overlijden. Dat is het tweede grootste aantal wereldwijd ooit, alleen in de Verenigde Staten werden op één dag meer doden gemeld (4.405). In Brazilië overleden tot dusver ruim 345.000 inwoners aan de gevolgen van het coronavirus.

Veel inwoners geven Bolsonaro inmiddels de schuld van de heftige oplaaiing van het virus. Het Braziliaanse zorgstelsel staat al maanden onder druk en zelfs de best bevoorraadde ziekenhuizen zouden nu tekorten aan essentiële medicijnen hebben, schrijft persbureau Reuters. Daarnaast heerst er onvrede over de trage start van het vaccinatieprogramma. Bolsonaro heeft zelf aangegeven geen vaccin te willen.

De Senaat krijgt nu de taak van het gerechtshof om het beleid van de president onder de loep te nemen. Dat probeerde Senaatsvoorzitter Rodrigo Pacheco overigens nog tegen te houden; volgens hem is het te vroeg én niet gepast om tijdens de crisis al onderzoek te doen naar het beleid. Die oproep kon op steun van een meerderheid van de senatoren rekenen, maar niet van het gerechtshof.

Bolsonaro bagatelliseert gevaar virus en is tegen lockdowns

Het onderzoekscomité zal onder meer moeten oordelen hoe Bolsonaro's campagnes tegen het "onnodig" afstand houden en zijn roep om geen lockdowns af te kondigen het verloop van de pandemie beïnvloed hebben. Ook het constant wisselende leiderschap - Brazilië telt sinds de start van de coronapandemie al vier verschillende zorgministers - wordt onderzocht.

Bolsonaro bagatelliseert het gevaar van het virus en de grote hoeveelheid doden laten hem koud. "In welk land gaan geen mensen dood? Helaas gebeurt dat overal", zo sprak de president woensdag. Donderdag botste de president ook in de rechtszaal met het gerechtshof; volgens de rechter zijn de door Bolsonaro bekritiseerde verboden op religieuze bijeenkomsten, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, legaal.