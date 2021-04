Zeven op de tien Nederlanders zijn voor een coronapaspoort, blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM. Deelnemers stellen dat zij 'het zien zitten' om met een dergelijke paspoort, waarin negatieve testbewijzen en vaccinaties worden bijgehouden, toegang te krijgen tot evenementen, culturele locaties, werk en onderwijs. Een bewijs dat iemand recent COVID-19 heeft gehad, zou mensen niet diezelfde toegang moeten verlenen, vinden de deelnemers.

Slechts vier op de tien Nederlanders vinden dat na een recente besmetting iemand dezelfde vrijheden moet krijgen als een gevaccineerd of negatief getest persoon. Na een besmetting zijn er nog een half jaar antistoffen aanwezig tegen het coronavirus. Men kan een tweede keer besmet raken, hoewel het risico daarop erg klein lijkt te zijn.

Het RIVM meldt tevens dat de steun voor de bezoekersregeling verder is gedaald en nu minder dan de helft van de Nederlanders achter de maatregel staat. Zo'n 47 procent ziet de bezoekregeling als noodzakelijk, een daling van 10 procentpunten.

Ook de naleving van de maatregel holt achteruit. Waar eerder nog 81 procent van de deelnemers liet weten dat zij niet meer dan één persoon per dag hebben ontvangen in de afgelopen week, daalde dat aandeel naar 72 procent.

Deelnemers stellen tevens dat zij zich vaker laten testen - 63 procent tegenover 51 procent zes weken eerder - en inmiddels blijft 45 procent van hen thuis bij klachten of in afwachting op een testuitslag. Dat aandeel was bij de vorige meetronde 33 procent. "De onderzoeksdeelnemers beschouwen het virus onverminderd als een risico voor zichzelf en anderen en geloven dat de maatregelen effectief het virus remmen", schrijft het RIVM.