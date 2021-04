Nederlanders die jonger zijn dan zestig jaar krijgen geen AstraZeneca-vaccin meer. Demissionair minister Hugo de Jonge besloot dat donderdagavond na het advies van de Gezondheidsraad. Het vaccin kwam onder vuur te liggen door een zeldzame kans op zware bijwerkingen.

Vorige week vrijdag besloot het kabinet tijdelijk te stoppen met het inenten van mensen jonger dan zestig met het AstraZeneca-vaccin. Dit omdat in heel Europa meldingen waren van mensen (vooral vrouwen onder de zestig) die kort na hun vaccinatie last kregen van een zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een klein aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). In Nederland ging het om vijf van zulke meldingen, op een totaal van 400.000 gevaccineerde mensen.

De Nederlandse Gezondheidsraad bracht donderdagavond het advies uit om alleen nog zestigplussers het vaccin toe te dienen. De Gezondheidsraad stelt dat het risico op gezondheidsschade als gevolg van COVID-19 bij zestigplussers vele malen groter is dan het risico op de zeer zeldzame gemelde bijwerkingen.

Nadat de Gezondheidsraad donderdagavond adviseerde alleen zestigplussers te blijven vaccineren met AstraZeneca, kwam het ministerie van Volksgezondheid daarna met dit besluit naar buiten. Dit heeft geen grote gevolgen voor de vaccinatieplanning, volgens de woordvoerder van De Jonge.

De Jonge zegt hier zelf over: "Mijn streven blijft nog steeds dat in de tweede helft van mei alle zestigplussers en mensen met hoog medisch risico hun eerste vaccinatie hebben gekregen en dat iedereen die dat wil begin juli tenminste 1 keer gevaccineerd is." De RIVM kijkt komende week hoe andere groepen gevaccineerd gaan worden die eigenlijk AstraZeneca zouden krijgen, zoals mensen met het syndroom van Down en zorgmedewerkers.

Vaccineren werd eerder ook al stilgelegd

Het was al de tweede keer dat het kabinet het vaccineren met AstraZeneca stillegde om nader onderzoek af te wachten. Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) concludeerde afgelopen woensdag dat er inderdaad waarschijnlijk een verband is tussen het vaccin en het ziektebeeld, maar dat dit heel zeldzaam is.

Het EMA zegt dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen, en dat de kans om te overlijden aan het coronavirus groter is dan de kans om te overlijden aan de bijwerking. De Nederlandse Gezondheidsraad velde eerder vanavond dus een strenger oordeel.

Wie al een eerste prik heeft gekregen, kan zoals gepland een tweede dosis halen, aldus de Gezondheidsraad. Er is wereldwijd geen geval bekend van ernstige bijwerkingen na een tweede AstraZeneca-prik.