De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om deels te stoppen met het AstraZeneca-vaccin. Alleen zestigplussers zouden die prik nog moeten krijgen, meldt de raad donderdagavond. Jongere mensen zouden een ander coronavaccin moeten krijgen. Of het kabinet dit advies opvolgt, is nog niet zeker.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) neemt hoogstwaarschijnlijk vanavond al een besluit. De uitspraak van de Gezondheidsraad is een spoedadvies op aanvraag van het ministerie van Volksgezondheid. Vorige week vrijdag besloot het kabinet tijdelijk te stoppen met het inenten van mensen jonger dan zestig met het AstraZeneca-vaccin.

Dit omdat in heel Europa meldingen waren van mensen (vooral vrouwen onder de zestig) die kort na hun vaccinatie last kregen van een zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een klein aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). In Nederland ging het om vijf van zulke meldingen, op een totaal van 400.000 gevaccineerde mensen.

De mensen die al één AstraZeneca-inenting gehad hebben, mogen wat de Gezondheidsraad betreft nog wel hun tweede prik halen.

Vaccineren werd eerder ook al stilgelegd

Het was al de tweede keer dat het kabinet het vaccineren met AstraZeneca stillegde om nader onderzoek af te wachten. Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) concludeerde afgelopen woensdag dat er inderdaad waarschijnlijk een verband is tussen het vaccin en het ziektebeeld, maar dat dit heel zeldzaam is.

Het EMA zegt dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen, en dat de kans om te overlijden aan het coronavirus groter is dan de kans om te overlijden aan de bijwerking. De Gezondheidsraad adviseert dus niet geheel in lijn met het EMA. Waarom de Gezondheidsraad tot dit advies kwam, wordt vrijdag bekend.