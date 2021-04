Het is onverstandig om de terrassen al op 21 april te openen, omdat de huidige epidemiologische situatie nog te instabiel is. Dat zeggen meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) in gesprek met NU.nl.

"We zitten op dit moment met hoge getallen en overvolle ziekenhuizen en puur vanuit de medische kant is het nog een maand te vroeg", zegt Andreas Voss, arts-microbioloog van het Radboudumc in Nijmegen.

Viroloog Marion Koopmans noemt geen termijn waarop de coronamaatregelen verder versoepeld kunnen worden, maar vindt het daar nu ook nog te vroeg voor. "Ik zou niet bij de eerste mogelijke gunstige signalen dat meteen doen, want dan ben je in no time terug bij af."

Woensdag lekte uit dat het kabinet op 21 april de terrassen weer wil openen. Op die datum zou ook de avondklok moeten worden afgeschaft. De plannen worden vrijdag aan het OMT voorgelegd.

“Mijn hoofd staat er niet naar. Ik ben de hele dag bezig met het zoeken naar een vrij ic-bed in het land.” Diederik Gommers, voorzitter NVIC

Na een paar weken van forse stijgingen van de besmettingscijfers meldde het RIVM dinsdag een lichte daling in het aantal nieuwe positieve tests. Ondanks deze gunstige trend stijgt het aantal ziekenhuisopnames nog altijd. Donderdag lagen er bijna achthonderd coronapatiënten op de intensive care (ic).

Dat zijn er meer dan op 14 december, toen de strenge lockdown werd aangekondigd waarbij onder meer winkels de deuren moesten sluiten. Toen lagen er nog 503 patiënten op de intensive cares. Ook het totale aantal ziekenhuisopnames was toen kleiner dan nu.

'Wordt gereisd als terrassen opengaan'

"Het grote probleem is dat er ook gereisd gaat worden als de terrassen opengaan", licht arts-microbioloog Marc Bonten toe. "We kunnen echt geen opleving van het aantal infecties en ziekenhuisopnames gebruiken."

Voor Bonten komt de oproep van burgemeesters om de terrassen te openen dan ook te vroeg. "Er is in de ziekenhuizen geen mogelijkheid om op te schalen. Mensen op de afdelingen in het ziekenhuis schrikken hiervan."

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers en microbioloog Menno de Jong sluiten zich bij Bonten aan. "Mijn hoofd staat er niet naar. Ik ben de hele dag bezig met het zoeken naar een vrij ic-bed in het land", zegt Gommers.

De Jong: "Wat je niet wil, is dat je de terrassen opent en na drie weken zegt: we gaan toch maar weer in lockdown. Op het moment dat het kan, moet je heel wijs en geleidelijk versoepelen."

OMT-leden hebben wel begrip voor versoepelingsdrang

Overigens hebben de OMT-leden wel begrip voor de drang naar versoepelingen. "Het zijn best lastige dingen, want we zien dat de handhaving in de maatschappij heel moeilijk wordt", weegt arts-microbioloog Jan Kluytmans de verschillende belangen af.

"We kijken ook langzaam iets minder somber naar de toekomst. Maar het is nog heel wankel", gaat hij verder. "Als alle terrassen opengaan, gaan hordes mensen zich weer verplaatsen. Dat heeft ook risico's. Ik zie het echt als de laatste loodjes, maar je moet niet te vroeg victorie kraaien. Het zou zonde zijn als je nu net iets te vroeg verkeerde dingen doet."

Ook Kluytmans wijst op de zorgelijke situatie in de ziekenhuizen. "De verpleging is echt op. Dat merken we aan alles. Die zeggen: ik ga de meivakantie niet meer inleveren." Volgens hem valt niet uit te leggen dat de verpleging extra uren moet gaan maken, omdat de terrassen geopend worden. "Hoe leg je dat uit aan mensen die al een jaar veel druk ervaren?"

Drukte in het Vondelpark in Amsterdam. Drukte in het Vondelpark in Amsterdam. Foto: ANP

'Met de opening van terrassen verdwijnt drukte in parken niet'

De Jong begreep de argumentatie van de burgemeesters ook niet. "Natuurlijk is het zo dat je op terrassen bijvoorbeeld het afstand houden beter kunt reguleren dan in parken. Maar ik denk dat het een beetje een simplificatie is dat daarmee de drukte in de parken volledig verdwijnt. In non-COVID-19-tijden waren op een mooie dag de terrassen én parken ook vol."

"Het leidt tot meer mensen buiten en bij elkaar en dat heeft risico's", aldus De Jong. "Er zijn veel onzekerheden, maar één ding is wel zeker: hoe meer er versoepeld wordt, hoe meer infecties er zijn."

Aantal vastgestelde besmettingen per dag