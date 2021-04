Verpleeghuizen kunnen hun coronamaatregelen versoepelen als minstens 80 procent van de bewoners twee prikken heeft gehad. Het gaat om meer bezoek, meer activiteiten en mogelijk zelfs 'een knuffel', aldus demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Ruim een half miljoen bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg zijn inmiddels gevaccineerd, aldus het ministerie van Volksgezondheid. "Dankzij het vaccineren daalt het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en de sterfte op deze locaties heel sterk." Vergeleken met december is het aantal besmettingen in deze instellingen met 90 procent gedaald.

Door het afgenomen risico op corona kunnen meer bezoekers naar verpleeghuizen komen, activiteiten worden mogelijk in grotere groepen en er kunnen bijvoorbeeld weer meer vrijwilligers en kappers aan het werk in het verpleeghuis.

Bewoners die volledig gevaccineerd zijn, mogen straks enkele vaste bezoekers op de eigen kamer ontvangen, zonder dat daarbij een mondmasker of 1,5 meter afstand nodig is. De bezoekers moeten dan wel negatief getest of gevaccineerd zijn.

Volgens het OMT gaat het om een tussensituatie

Het Outbreak Management Team (OMT) acht deze versoepelingen veilig en het kabinet volgt dat advies, laat het ministerie van Volksgezondheid weten. De Jonge zegt over de versoepelingen: "Als er voldoende gevaccineerd is, is een knuffel door vaste bezoekers weer mogelijk. Prachtig toch?"

Het OMT benadrukt dat dit een tussensituatie betreft, want zodra de vaccinaties breed in de maatschappij zijn gerealiseerd en de besmettingsrisico's van buiten de instellingen zijn teruggebracht, zou verdere versoepeling kunnen worden doorgevoerd.