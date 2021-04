Het kabinet wil heropening van de terrassen toestaan en de avondklok afschaffen vanaf 21 april. Dat bevestigen Haagse bronnen woensdag na een bericht van RTL Nieuws.

Die versoepelingen van de coronamaatregelen worden nog wel eerst voorgelegd aan het Outbreak Management Team (OMT), en zijn ook afhankelijk van hoe de besmettingscijfers zich de komende week verder ontwikkelen.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) sprak dinsdag weer met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Na afloop zei hij al dat het kabinet werkt aan een openingsplan. "Per 20 april kunnen we stappen zetten", aldus de minister.

Het kabinet heeft een concept-openingsplan om in vijf of zes stappen toe te bewegen naar een zomer zonder coronamaatregelen of met alleen de basismaatregelen, zoals afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten, meldt RTL Nieuws.

Fysiek hoger onderwijs staat op de agenda

Naast het heropenen van de terrassen en het einde van de avondklok worden een aantal andere versoepelingen overwogen, waaronder het uitbreiden van het aantal bezoekers dat thuis mag worden ontvangen, van één naar twee, en het hervatten van fysiek voortgezet en middelbaar onderwijs.

Het kabinet wil daarnaast dat studenten in het hoger onderwijs weer fysiek naar college kunnen. Zij moeten dan vooraf getest worden en zich houden aan de coronaregels, zoals het houden van 1,5 meter afstand. Ook voor winkels wordt wellicht meer mogelijk, maar ingewijden twijfelen nog of die versoepeling de eindstreep haalt.

Volgende week dinsdag geven demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge weer een persconferentie. Zij zullen dan een plan presenteren om stapsgewijs de samenleving te heropenen. Het volgende 'weegmoment' is twee weken later, dan wordt duidelijk wat er in de meivakantie mogelijk is. Het kabinet hoopt dat in de zomerperiode weinig tot geen beperkingen meer hoeven te gelden.