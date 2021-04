De Britse regering roept de bevolking van het Verenigd Koninkrijk woensdag met klem op zich te laten inenten met het AstraZeneca-vaccin, ondanks berichten dat het mogelijk een zeldzame vorm van trombose veroorzaakt. Deskundigen wijzen erop dat er slechts dertig verdachte bloedpropgevallen zijn geconstateerd na achttien miljoen coronavaccinaties.

In het Verenigd Koninkrijk zijn zeven mensen kort na vaccinatie overleden als gevolg van bloedstolsels in combinatie met een te klein aantal bloedplaatjes.

Het is niet aangetoond dat er een verband bestaat tussen het Brits-Zweedse vaccin en de trombosegevallen. Het Europese geneesmiddelenbureau EMA komt naar verwachting woensdag met de conclusies van een onderzoek naar zo'n verband.

Professor Calum Semple van de Strategische Adviesgroep van Deskundigen zei tegen Britse media dat de universiteit van Oxford enkel uit buitengewone voorzichtigheid is gestopt met een proef het vaccin toe te dienen aan kinderen.

"De kans dat een man van middelbare leeftijd met overgewicht overlijdt is een op dertienduizend en de kans dat iemand aan dergelijke zeldzame bloedstolsels bezwijkt, die mogelijk helemaal niets met het vaccin te maken hebben, is een op een miljoen", zei Semple. "Het is beter het vaccin te krijgen dan het niet te krijgen, en we kunnen pauzeren met het toedienen aan kinderen, omdat die toch geen risico lopen aan het coronavirus te overlijden."

De universiteit is betrokken bij de ontwikkeling van het AstraZeneca-vaccin en heeft in afwachting van nadere informatie de proef met kinderen stilgelegd.

De Britse medicijnenwaakhond MHRA (Agentschap voor Regulering Medicijnen en Gezondheidszorgproducten) onderzoekt de zaak en komt in de komende dagen met een oordeel, net als het EMA.

Nederland heeft begin deze maand de vaccinaties met AstraZeneca van mensen onder de zestig jaar uit voorzorg stilgelegd.

Meer dan 30 miljoen Britten ingeënt

De Britse premier Boris Johnson beklemtoont dat het "heel erg belangrijk is" dat iedereen doorgaat met zich te laten vaccineren. Zijn regering kan dan moeiteloos de doelstelling waarmaken 15 april alle mensen ouder dan vijftig minstens één keer te hebben ingeënt tegen het coronavirus

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal toegediende coronaprikken inmiddels al ver over de 30 miljoen. Eind juli moeten alle volwassenen zijn ingeënt. Wales is woensdag begonnen met het toedienen van het vaccin van Moderna dat later deze maand ook in Engeland zijn intrede zal doen.