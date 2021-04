Deskundigen van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) hebben zich de afgelopen dagen opnieuw gebogen over een mogelijk verband tussen het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en een zeldzame combinatie van trombose in combinatie met een te klein aantal bloedplaatjes. De veiligheidscommissie van de toezichthouder komt naar verwachting woensdag of donderdag met een oordeel hierover.

In Europa zijn enkele tientallen meldingen binnengekomen over mensen die kort nadat ze het vaccin van AstraZeneca kregen de zeldzame vorm van trombose ontwikkelden. Zo'n twintig miljoen Europeanen hebben het AstraZeneca-vaccin inmiddels ontvangen.

Ook in Nederland zijn dergelijke gevallen bekend. Bij bijwerkingencentrum Lareb zijn vijf meldingen binnengekomen over personen die vlak na vaccinatie de zeldzame bijwerking ontwikkelden. Eén vrouw overleed nadat ze een bloedprop bij de longen ontwikkelde.

Vanwege de mogelijke bijwerkingen besloot Nederland vrijdag om het vaccineren van mensen van onder de zestig jaar met het middel van AstraZeneca te pauzeren. Als het oordeel van het EMA bekend is, beslist het demissionaire kabinet of het prikken met AstraZeneca-vaccin kan worden hervat.

Eerder stelde het EMA dat een verband tussen het vaccin en het ontstaan van trombose én een tekort aan bloedplaatjes niet kon worden vastgesteld, maar ook niet kon worden uitgesloten. De kans hierop was echter zó klein, dat het vaccin veilig werd bevonden. Ook zouden de voordelen van het vaccin in de strijd tegen het coronavirus groter zijn dan de risico's, oordeelde de medicijnautoriteit.