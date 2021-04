Verschillende landen in Noord-Afrika en het Midden-oosten gebruiken de coronacrisis om onderdrukking verder op te voeren, maar ook op andere plekken vergroot de pandemie de ongelijkheid. Dat heeft ernstige gevolgen voor vluchtelingen, migranten, gevangenen en minderheden, schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International woensdag in haar jaarverslag.

De mensenrechtenorganisatie somt op hoe regeringen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten de aanvallen opvoeren op de vrijheid van meningsuiting. Egypte en Iran bestraften gezondheidsmedewerkers die het coronabeleid bekritiseerden.

Amnesty haalt verder uit naar Israël, dat geen coronavaccins verstrekte aan de 5 miljoen Palestijnen in de bezette gebieden. Ook de al kwetsbare positie van gastarbeiders in landen als Bahrein, Jordanië, Koeweit, Qatar en Saoedi-Arabië kwam verder onder druk te staan door de pandemie. Na ontslag hadden velen geen inkomsten meer.

De vrijheid van meningsuiting en pers kwam ook onder druk te staan in Hongarije, waar een gevangenisstraf van vijf jaar werd ingevoerd voor het "verspreiden van valse informatie" over het coronavirus. In China verdwenen artsen en bloggers die in een vroeg stadium al alarm sloegen over het nieuwe coronavirus.

'Crisis meedogenloos uitgebuit'

Leiders over de hele wereld hebben de crisis meedogenloos uitgebuit om hun aanvallen op de mensenrechten voort te zetten, meent Amnesty. Herstel wordt belemmerd door de internationale samenwerking te ondermijnen. De organisatie heeft het over een "duizelingwekkende minachting" van leiders voor "onze gezamenlijke mensheid".

Volgens Amnesty heeft de crisis duidelijk gemaakt hoe landen opzettelijk verdeeldheid zaaien en beleid in stand houden dat ongelijkheid, discriminatie en onderdrukking veroorzaakt.

"We plukken de vruchten van jarenlange verwaarlozing door regeringsleiders. Onder druk van de pandemie is de gezondheidszorg voor een ultieme test geplaatst en zijn mensen in een financiële vrije val terechtgekomen", aldus de nieuwe secretaris-generaal van Amnesty International, Agnès Callamard.