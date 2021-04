De Amerikaanse regering gaat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Europese Unie geen vaccinatiepaspoort invoeren. Het staat Amerikaanse bedrijven wel vrij om een commerciële versie in te voeren, meldt het Witte Huis dinsdag.

Een woordvoerder van het Witte Huis zei volgens persbureau AFP dat de invoering van een dergelijk paspoort om privacyredenen uitgesloten is. "De regering ondersteunt een dergelijk legitimatiebewijs nu niet en gaat dat ook niet doen", aldus de zegsvrouw. Er komt volgens haar ook geen landelijke vaccinatiedatabase.

EU-lidstaten zijn juist erg optimistisch over de invoering van een digitaal vaccinatiepaspoort. Ook de Nederlandse regering werkt aan een vaccinatiepaspoort waarmee bezoekers van evenementen straks bij de ingang kunnen laten zien dat zij tegen COVID-19 ingeënt zijn. Het kabinet voert om ethische redenen geen vaccinatieplicht in.

Volgens Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki zoeken meerdere Amerikaanse bedrijven naar manieren waarop zij grote groepen mensen weer kunnen toelaten in bijvoorbeeld stadions of theaters.

De Amerikaanse regering gaat daarom richtlijnen opstellen die de privacy en rechten van Amerikanen moeten beschermen, zodat eventuele commerciële vaccinatiepaspoorten "niet op oneerlijke wijze" tegen mensen kunnen worden ingezet.

Iedere volwassen Amerikaan kan deze maand een prik krijgen

Alle volwassenen in de Verenigde Staten komen vanaf 19 april in aanmerking voor een coronavaccin, maakte president Joe Biden dinsdag bekend.

Een vaccinatie is dan niet meer afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd of gezondheidstoestand. "Geen verwarrende regels meer, geen verwarrende beperkingen meer", aldus de president.

Het Amerikaanse vaccinatieprogramma is fors uitgebreid, waardoor steeds meer Amerikanen steeds vlugger een coronaprik kunnen krijgen. Volgens Biden neemt het aantal mensen af dat terughoudend is over een inenting.