Ondanks dat in april honderden activiteiten weer mogelijk zijn na het doen van een test, waakt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) voor het beeld dat "van alles weer kan". Dat zei hij dinsdag na afloop van een vergadering met de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad.

Volgens De Jonge kunnen met het toegangstesten dingen gedaan worden "die eigenlijk nog te spannend zijn" met de huidige besmettingscijfers.

"We moeten niet de conclusie trekken: oh, het gaat dus kennelijk alweer beter, want we kunnen weer van alles. Nee, zover is het helaas nog niet", waarschuwde De Jonge.

"Maar we willen wel mogelijk maken wat verantwoord kan. Door meer toegangstesten willen we meer mogelijk maken."

In april gaat het onder meer om bezoeken aan Artis, Blijdorp, de Keukenhof, musea en meerdere voetbalwedstrijden uit de eredivisie.

Druk op de zorg 'echt hoog'

De Jonge benadrukte nog maar eens dat de druk op de zorg "echt hoog" is. "Aan de andere kant: de R (reproductiegetal, red.) is met 1,01 lager dan afgelopen week en de piek (van de derde golf, red.) lijkt wat lager te liggen en eerder te komen dan een aantal weken geleden werd aangenomen. Het zou kunnen dat die de tweede helft van april achter de rug is."

Daarnaast verwacht de minister van Volksgezondheid dat in de tweede helft van mei de meeste kwetsbaren een eerste coronavaccinatie hebben gehad. Dan kunnen er vermoedelijk meer beperkende maatregelen worden losgelaten.

Toegangstesten onderdeel van groter openingsplan

Het toegangstesten is onderdeel van een groter "openingsplan" waar tussen het kabinet en het Veiligheidsberaad dinsdag over is gesproken. Dat plan wordt vermoedelijk dinsdag 13 april toegelicht tijdens een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister De Jonge.

Op 20 april zou dat plan dan in moeten gaan. In meerdere stappen moet de samenleving dan steeds meer opengaan.

Welke stappen in dat "openingsplan" als eerste worden gezet wilden zowel de burgemeesters als het kabinet dinsdag niet zeggen.