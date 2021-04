Het kabinet begint deze maand met proeven met toegangstesten om bezoeken aan onder meer musea, theaters, dierentuinen en sportgelegenheden weer mogelijk te maken. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdag weten.

Demissionair Hugo de Jonge (VWS) denkt dat met toegangstesten "voorzichtig en verantwoord" weer activiteiten mogelijk zijn. Het gaat bij de proeven, die door het hele land worden gehouden, om "niet-vergunningplichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers".

Bezoekers moeten "zoveel als mogelijk binnen 24 uur" voordat ze een locatie bezoeken een sneltest ondergaan bij een teststraat van de Stichting Open Nederland. Met een negatief testresultaat kunnen ze vervolgens naar binnen.

Ook sommige theaters en poppodia zijn opgenomen in de proef. Verder kunnen mensen zich inschrijven voor een geselecteerd aantal sportevenementen en -activiteiten. Zo zijn er ook weer supporters welkom bij meerdere voetbalwedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Alle testevenementen zijn gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

Overzicht van bekende testlocaties: Dierentuinen: ARTIS, Ouwehands Dierenpark, Blijdorp, GaiaZOO.

Attracties: Keukenhof, Avonturenpark Hellendoorn, Madame Tussauds, Madurodam.

Musea: Nederlands Openluchtmuseum, Scheepvaartmuseum, Spoorwegmuseum, Vredespaleis, Wereldmuseum, Drents Museum, Fries Museum, Slot Loevestein, Joods Historisch Museum, Aviodrome, Hermitage, Prinsenhof, Bonnefantenmuseum.

Theaters, concertzalen en poppodia: Theater aan het Vrijthof, MartiniPlaza, Het Koninklijk Voorstellinggebouw, Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven, Chassé Theater, Nationale Opera & Ballet, TivoliVredenburg, Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, 013, Paradiso.

Meerdere casino's en speelhallen.

Proeven staan los van Fieldlab Evenementen

Tijdens de proefactiviteiten gelden strikte criteria en voorwaarden, schrijft De Jonge. Zo dienen bezoekers zich aan de coronamaatregelen te houden, waaronder 1,5 meter afstand tot anderen houden. Ook kunnen er verschillende richtlijnen gelden. Zo kunnen organisatoren mondkapjes verplichten of tijdslots instellen.

De pilot van het kabinet staat los van het onderzoeksprogramma Fieldlab Evenementen. Een belangrijk verschil is volgens De Jonge dat de proefevenementen van het kabinet "uitsluitend gericht zijn op het leren over de inzet van toegangstesten en de werking van bijbehorende testbewijzen, terwijl de Fieldlabs een bredere onderzoeksopdracht hebben".

Bovendien wordt de anderhalvemetermaatregel bij de evenementen van Fieldlab volgens de bewindsman losgelaten, terwijl dit bij de proeven met de toegangstesten van het kabinet niet kan.

Testen in een speciale teststraat

Mensen met een toegangsbewijs voor een evenement waar beperkt bezoek wordt toegelaten, moeten zich bij een speciale teststraat laten testen op het coronavirus. De testafspraak kan worden gemaakt op de website testenvoortoegang.nl. Ze moeten de test binnen veertig uur voor het evenement ondergaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Op de website staat dat een afspraak uiterlijk twee weken van tevoren moet worden gemaakt.

Mensen met een toegangsbewijs voor bijvoorbeeld een museum of theater kunnen een afspraak maken voor een sneltest op een daarvoor aangewezen locatie. De uitslag is er binnen een uur.

Met een negatieve testuitslag van bijvoorbeeld een GGD-teststraat of de uitslag van een thuistest is niet mogelijk om toegang tot een evenement of activiteit te krijgen.

Als de uitslag negatief is, dan komt er via de e-mail een code binnen die in de CoronaCheck-app kan worden gezet. Met die code kunnen mensen toegang krijgen tot een evenement of activiteit.