Na weken van forse stijgingen is het aantal vastgestelde coronabesmettingen afgelopen week met 7 procent afgenomen ten opzichte van de week daarvoor. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is sinds maandag gestegen tot 2.495.

Afgelopen etmaal kwamen er 121 nieuwe patiënten bij, wat het de grootste toename maakt sinds 4 januari. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Op de intensive cares (ic's) liggen nu 750 coronapatiënten, wat opnieuw een stijging is ten opzichte van een dag eerder. De laatste keer dat er zoveel patiënten op de ic's lagen, was 30 april vorig jaar.

De nieuwe coronagevallen kwamen vooral terecht in de verpleegafdelingen. Daar kwamen 117 nieuwe coronapatiënten bij, wat het totaal op 1.745 brengt.

Er werden weer minder testen afgenomen

Het RIVM registreerde in zeven dagen 48.186 positieve testresultaten. Bij het gunstige cijfer moet worden aangetekend dat 10 procent minder testen werden afgenomen.

"Deze daling komt mogelijk doordat minder mensen zich hebben laten testen tijdens het paasweekend", meldt het RIVM. "De komende dagen zal duidelijk worden of de daling in het aantal positieve testuitslagen doorzet." De afname was het sterkst onder ouderen boven de 80 jaar (-15 procent) en onder jongeren tot 18 jaar (-11 procent).



Het aantal nieuwe coronagevallen steeg in de week van 23 tot 30 maart nog met 13 procent. In de weken daarvoor noteerde het RIVM een toename van 16 procent en 24 procent. De stijgende lijn die halverwege februari werd ingezet, kwam begin maart ook even tot stilstand, om daarna toch weer steil verder omhoog te gaan.