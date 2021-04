Huisartsen in het hele land zijn tijdens het paasweekeinde platgebeld door ongeruste mensen, na het overheidsbesluit om gedeeltelijk te stoppen met het coronavaccin van AstraZeneca.

"Mensen zijn in verwarring, er zijn veel vragen van patiënten. De zestigplussers willen bijvoorbeeld weten of zij het vaccin nog krijgen", laat een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) weten na een bericht van de regionale zender Omroep West.

"Anderen willen weten of het vaccinatieprogramma verdergaat. Niet alle vragen kunnen we beantwoorden, we wachten zelf ook op antwoorden"

Door de vele telefoontjes hadden sommige mensen moeite om een doktersassistent aan de lijn te krijgen. "Aan de telefoon was het ontzettend druk. Andere telefoontjes moesten wachten", aldus de LHV. Voor zover bekend zijn er geen gevaarlijke omstandigheden ontstaan.

Prikken voor 63- en 64-jarigen gaan gewoon door

Huisartsen vaccineren onder anderen 63- en 64-jarigen met het vaccin van AstraZeneca. Momenteel gebeurt dat in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland. In het zuiden is dat afgerond, de rest van het land is binnenkort aan de beurt. Die prikken gaan voorlopig gewoon door.

Maar de huisartsen vaccineren ook mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas. Daarnaast gaan ze op bezoek bij niet-mobiele mensen die zelfstandig wonen, om ze thuis te vaccineren. Deze mensen konden eerder niet naar een vaccinatielocatie komen.

Het gaat niet alleen om ouderen, maar bijvoorbeeld ook om mensen met ALS of de ziekte van Duchenne. In deze groepen mogen mensen die na 1960 zijn geboren het AstraZeneca-vaccin voorlopig niet toegediend krijgen.