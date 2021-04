Dagelijks kloppen tientallen mensen uit risicogroepen, die nog niet aan de beurt zijn voor een vaccinatie, bij de GGD aan voor een vervroegde vaccinatie. Zij krijgen echter nul op het rekest, ondanks de soms schrijnende verhalen, zegt woordvoerder Jacqueline Toonen van koepelorganisatie GGD GHOR dinsdag in Trouw.

"Mensen smeken of ze gevaccineerd kunnen worden. Vaak zijn het verhalen die door merg en been gaan. Bijvoorbeeld van mensen die niet lang meer te leven hebben en in de tijd die ze nog hebben graag nog een beetje in de buitenwereld willen komen", zegt Toonen.

Het gaat dagelijks om enkele tientallen telefoontjes, maar ook Nederlanders die in een lastige situatie zitten door een ziekte of aandoening proberen een afspraak te maken.

De GGD mag vanwege de vaccinatiestrategie van de overheid echter niet op die verzoeken ingaan. Sommige patiënten wachten een hele dag bij GGD-locaties in de hoop dat er aan het einde van de dag vaccins over zijn, maar doordat vrijwel iedereen met een afspraak komt opdagen, zijn er nauwelijks vaccins over. "Landelijk zijn het er misschien twintig", aldus Toonen.

Weinig kans op een 'restprik'

Die overgebleven vaccins worden bovendien ingezet voor personeel van priklocaties. Een 'restprik' is daarna pas voor iemand uit een risicogroep bestemd, maar dat is volgens Toonen nog nergens voorgekomen.

Op dit moment zijn veel mensen uit medische risicogroepen nog niet aan de beurt voor een vaccinatie. De GGD's vaccineren niet-zorgmedewerkers op volgorde van leeftijd van oud naar jong. Op dit moment is het de beurt aan 73- en 74-jarigen.

Huisartsen prikken ook al 60- tot 65-jarigen, niet-mobiele ouderen, mensen met morbide obesitas en personen met het syndroom van Down. In de ziekenhuizen is begonnen met het vaccineren van mensen uit enkele hoogrisicogroepen.