Het RIVM houdt er rekening mee dat de derde coronagolf korter gaat duren. Ook het aantal opnames op intensive careafdelingen (ic's) zal op het hoogtepunt minder hoog zijn dan eerder verwacht. Dat meldt Nieuwsuur maandagavond op basis van een nieuwe berekening van het RIVM die de actualiteitenrubriek naar eigen zeggen heeft ingezien.

De nieuw prognose zou vrijdag door het RIVM zijn besproken en zal woensdag uit de doeken worden gedaan tijdens een briefing van het instituut in de Tweede Kamer.

Het RIVM berekende zo'n drie weken geleden dat de piek van de derde golf ergens rond 1 mei zou komen te liggen. Uit een nieuwe grafiek zou nu blijken dat het RIVM dat hoogtepunt ergens half april verwacht, aldus Nieuwsuur.

Op dat piekmoment zullen volgens schattingen van het RIVM circa achthonderd coronapatiënten op de ic's liggen. Eerder meldde het instituut een veel hogere piek van maar liefst veertienhonderd mensen met het coronavirus op de ic's.

Aantal besmettingen laatste weken 'niet uit de bocht gevlogen'

Marc Bonten, arts-microbioloog van het UMC Utrecht en vooraanstaand lid van het Outbreak Management Team (OMT), vertelde in Nieuwsuur dat de nieuwe prognose een gevolg is van het aantal besmettingen dat de laatste weken "niet uit de bocht is gevlogen".

Wel plaatst hij een "paar kanttekeningen" bij de nieuwste verwachting, die volgens hem alleen uitkomt als de komende weken veel mensen worden ingeënt en het kabinet geen versoepelingen doorvoert. Bovendien moeten mensen de coronamaatregelen zo goed mogelijk blijven naleven, aldus Bonten.

In de ogen van het OMT-lid is het voor versoepelingen momenteel nog te vroeg, omdat onder andere het R-getal nog boven de 1 ligt.