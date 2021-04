Het coronavirus heeft de problematiek in de jeugdpsychiatrie verder vergroot. Hierdoor is de zorg voor jongeren met ernstige psychische problemen vastgelopen, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), meldt Nieuwsuur maandagavond.

IGJ-hoofdinspecteur Korrie Louwes onderzocht de situatie in twintig ggz-instellingen, zegt zij tegenover de actualiteitenrubriek. Uit haar onderzoek blijkt dat kinderen vanaf twaalf jaar met eetstoornissen, depressie en suïcidale gedachten niet de hulp krijgen die zij nodig hebben.

"Corona heeft de problematiek die er al was voor de jeugd-ggz verder vergroot, verdiept en verscherpt. Dat er iets moet gebeuren, is evident", zegt Louwes.

Volgens de inspecteur raken ook medewerkers in de instellingen uitgeput, doordat er te weinig mankracht is. Daarbij moeten zorginstellingen gedwongen "nee" verkopen, terwijl ze zien dat een patiënt echt hulp nodig heeft, stelt zij. Verder zou ook de hulpeloosheid van ouders duidelijk zichtbaar zijn.

Louwes zegt tegen Nieuwsuur dat zij verwacht dat de wachtlijsten in alle ggz-instellingen in Nederland zullen oplopen. Dat komt volgens haar doordat er door de coronacrisis "veel kwetsbare gezinnen" bij zijn gekomen, ook gezinnen "die niet al in beeld waren".