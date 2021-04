Pubs met terrassen, winkels, sportscholen, dierentuinen en kappers mogen vanaf maandag 12 april weer open in Engeland. Dat kondigde de Britse premier Boris Johnson maandagavond aan tijdens een persmoment. Johnson benadrukte dat nog niet duidelijk is of een zomervakantie dit jaar voor Britten in het verschiet ligt.

De aangekondigde versoepelingen lagen in de lijn der verwachting, gezien het Verenigd Koninkrijk het aantal positieve coronatesten per dag sterk heeft weten terug te dringen door de grote hoeveelheid vaccinaties die het heeft kunnen uitvoeren.

In het land heeft bijna de helft van de 66 miljoen inwoners al een eerste prik gehad, terwijl 5,5 miljoen volwassenen al volledig zijn ingeënt. Maandag werden 'slechts' 2.762 positieve testen gemeld, het kleinste aantal sinds begin september.

"Ik zal volgende week zelf ook een pub opzoeken om een pilsje te drinken", zei Johnson. "Maar dat doe ik wel in alle voorzichtigheid. We moeten blijven waken voor het virus, zo blijkt uit de situatie in andere landen."

Johnson kondigde ook versoepelingen aan voor Britse verzorgingstehuizen. De premier wil het makkelijker maken om "dierbaren te bezoeken".

De lockdown in Engeland wordt voorzichtig in stappen afgebouwd nu steeds meer mensen ingeënt zijn tegen COVID-19. Schotland, Wales en Noord-Ierland hanteren een eigen planning.

Johnson raadt Engeland aan nog geen zomervakantie te boeken

Een beslissing om zomervakanties toe te staan is volgens Johnson nog niet mogelijk. De premier stelt dat het daarvoor nog te vroeg is, maar belooft ruim voor medio mei een knoop door te hakken.

Engeland wil straks per land bepalen of Engelsen daarnaartoe mogen reizen. Het is momenteel echter nog te vroeg om te zeggen welk land straks in aanmerking komt voor de zogeheten vakantiestempel, vertelde Johnson. Daarom is het volgens hem beter dat Engelsen nog geen vakantie boeken.

Als een land met het rode risiconiveau wordt aangemerkt, dan moeten reizigers bij terugkeer in een hotel in quarantaine. Bij een oranje risiconiveau mogen zij in thuisquarantaine, terwijl bij 'groen licht' terugkerende reizigers alleen een negatieve coronatest moeten meenemen.

Volgens de Britse premier zal een vaccinatiepaspoort het reizen in de zomer toestaan. Britten zouden geen vaccinatiepaspoort nodig hebben om straks in eigen land naar de pub of winkel te gaan, verzekert Johnson.

Eerder op de dag hadden deskundigen die de Britse regering adviseren, al gezegd dat het land klaar is voor nieuwe versoepelingen. "Er zal geen onhoudbare druk op het zorgstelsel komen te staan. Ook niet als de hoeveelheid positieve testen in de komende weken stijgt", aldus de experts.