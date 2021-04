Portugal heeft na een drie maanden durende lockdown de middelbare scholen, musea en caféterrassen heropend. Per terrastafeltje mogen vier personen aanschuiven. Dit zijn de eerste kleine stappen richting het 'oude leven', nadat het land eind januari en begin februari een flinke oplaaiing van het coronavirus te boven moest komen.

Het Zuid-Europese land was in die periode het gebied waar het virus zich relatief het snelst verspreidde. Het Portugese zorgstelsel raakte overbelast en op uiterst precaire momenten waren op het vasteland nog slechts zeven ic-bedden beschikbaar voor coronapatiënten.

Op de piek van de coronagolf meldde het land dagelijks zo'n tienduizend tot zestienduizend positieve tests, terwijl in het land slechts 850 ic-bedden voor coronapatiënten beschikbaar waren. De coronacijfers stegen vermoedelijk door de snelle verspreiding van de besmettelijkere Britse variant van het virus.

Andere landen hielden Portugal scherp in de gaten vanwege de snelle verspreiding van de virusvarianten. Zo was er de angst dat de Zuid-Amerikaanse virusvarianten die in Brazilië rondwaarden, zich via Portugal zouden verspreiden over het Europese vasteland. Daarop stelde bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk een verbod op vluchten van en naar Portugal in. Deze maatregel werd drie weken geleden pas opgeheven.

Portugal verbood op zijn beurt vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk en Brazilië. Ook sloot het land de grens met Spanje. Tot medio april blijven deze reisbeperkingen van kracht.

Geen tienduizend, maar enkele honderden positieve tests per dag

Inmiddels ziet de situatie in Portugal er beter uit. Door de drie maanden durende lockdown is het aantal positieve tests per dag gedaald tot enkele honderden. Inwoners van het land mochten alleen naar buiten met een geldige reden, zoals een doktersbezoek of het halen van boodschappen. Alle niet-essentiële winkels moesten dicht en scholen werden gesloten.

Premier António Costa overweegt de universiteiten op 19 april te heropenen. Mogelijk zouden zalen dan ook de deuren kunnen open voor voorstellingen. Restaurants moeten volgens de planning van de regering wachten tot begin mei. Ook is het groepsgewijs sporten nog niet toegestaan.

Het land telt in totaal 823.000 positieve tests. Bijna zeventienduizend coronapatiënten in Portugal zijn overleden.