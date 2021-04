Turkije heeft zaterdag voor de vijfde dag op rij een recordaantal besmettingen gemeld. In het afgelopen etmaal werden 44.756 positieve testen afgenomen. Inmiddels ligt het gemiddelde aantal positieve testen van de laatste zeven dagen zo hoog, dat slechts vier andere landen wereldwijd slechter scoren, schrijft persbureau Reuters.

In de afgelopen zeven dagen meldde Turkije bijna 266.000 besmettingen, een gemiddelde van zo'n 38.000 positieve testen per dag. Met name de laatste dagen ziet Turkije de hoeveelheid besmettingen snel stijgen; aan het begin van de week werden nog steevast zo'n 30.000 positieve testen per dag gemeld. Reuters meldt niet in welke vier landen het gemiddelde nog hoger ligt.

In Turkije werden begin maart nog enkele coronamaatregelen versoepeld, hoewel zorgen over de coronasituatie nog niet weggenomen waren. Het hing van het risiconiveau in de provincie af hoeveel versoepelingen doorgevoerd konden worden.

Voor plaatsen als Istanboel en Antalya, waarin code oranje gold, konden bijvoorbeeld horecagelegenheden openblijven tot 19.00. Daarnaast konden provincies met zogeheten kleine gezondheidsrisico's de weekendlockdown beëindigen.

President Recep Tayyip Erdogan draaide deze week de versoepelingen terug. De weekendlockdown is weer in alle regio's van kracht en alle cafés en restaurants moesten de deuren weer sluiten. De avondklok blijft daarnaast ook gewoon gelden tijdens de Ramadan; Turken moeten tussen 21.00 en 5.00 uur binnenblijven.

Turkije zet twee vaccins in, waaronder Chinese CoronaVac-middel

In het land worden sinds 14 januari inwoners ingeënt met het Chinese CoronaVac-vaccin. Dat middel is door de Europese toezichthouder EMA nog niet goedgekeurd, en wordt daarom nog niet door bijvoorbeeld Nederland gebruikt. Deze week voegde Turkije ook het Pfizer-vaccin toe aan het vaccinarsenaal, de Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca hoopt eind april over ruim 100 miljoen vaccindoses te beschikken.

Turkije telt tot dusver 3,4 miljoen positieve testen, terwijl ruim 32.000 inwoners met COVID-19 kwamen te overlijden.