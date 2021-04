Nederland viert voor de tweede keer Pasen onder corona-omstandigheden. Maar waren er vorig jaar nog allerlei maatregelen nodig om mensen in de natuur en het vervoer in goede banen te leiden, dit jaar zijn het met name de kerken die zich speciaal voorbereiden.

Het aantal coronabesmettingen neemt in Nederland nog altijd toe en de Rijksoverheid roept dan ook op om dit weekend thuis te blijven. Er zijn geen versoepelingen van coronamaatregelen tijdens Pasen. Het koudere weer kan er dit jaar aan bijdragen dat paasdrukte uitblijft. Zeker zolang de kerken zich aan de voorgenomen online evenementen houden.

70 tot 80 procent van de protestantse vieringen online

De overkoepelende organisatie Protestantse Kerk (ongeveer 1,8 miljoen leden) haalt uit een informele rondgang onder kerkgemeentes dat 70 tot 80 procent van de paasvieringen dit weekend volledig online is. Er komen livestreams, QR-wandelingen en vooraf opgenomen diensten. "Dominees die vooraf hun dienst hebben opgenomen, hebben dit hele weekend vrij", aldus woordvoerder Marloes Nouwens-Keller.

De rest van de kerkelijke activiteiten gebeurt met maximaal dertig personen. "We zien niet alles wat er gebeurt, maar wij adviseren al maanden om dit maximum aan te houden." NU.nl sprak met twee van de vijf kerkelijke koepelorganisaties.

De Rooms-Katholieke Kerk Nederland geeft aan de deuren voor maximaal dertig mensen te openen "voor wie echt heel graag wil komen", aldus woordvoerder Anna Kruse. Verder focussen de katholieken zich op digitale vieringen. "We hebben van tevoren gezegd dat we niet gaan versoepelen, ook niet met Pasen. De kerk mag geen bron zijn van besmettingen."

NS zet in op een normaal weekend

De NS verwacht dit weekend weinig bijzonderheden en zet geen extra treinen in. "We verwachten met dit weer geen enorme toestroom. Met Kerst hebben we ook geen problemen ondervonden", aldus een woordvoerder. Het vervoersbedrijf benadrukt dat er in de trein niet gegarandeerd 1,5 meter afstand kan worden gehouden ("alle zit- en staanplaatsen kunnen worden benut") en dat mondkapjes verplicht zijn.

Staatsbosbeheer verwacht wel meer drukte in de natuur, maar wijst ook op de lage temperaturen. "Paasweekend is een tijd dat veel mensen eropuit trekken, maar als het koud is maken mensen niet zulke lange wandelingen", zegt woordvoerder Marcel van Dun. "Wij zeggen: ga lekker naar buiten want de lente is mooi. Al hoef je niet per se een bos in, je kunt ook naar het park in je eigen buurt."

En parken zijn met Pasen gewoon geopend, ondanks dat er bijvoorbeeld in Amsterdam de afgelopen weken dikwijls parken ontruimd zijn vanwege de drukte. Op drukke plekken zet de gemeente dit weekend extra hosts in. Verder sluit de gemeente vijf dagen lang de kleine zijingangen van het Vondelpark. Preventief parken sluiten gebeurt nooit, maar mocht het onverhoopt te druk worden, dan kan de gemeente alle ingangen sluiten.