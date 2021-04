De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, roept de overheid op om buitenruimtes zoals dierentuinen en terrassen weer te openen. Volgens Halsema is het goed om dergelijke ruimtes te openen, zodat er minder chaotische situaties ontstaan in parken waar het vaak te druk is, zei ze vrijdagavond in het televisieprogramma Beau.

Afgelopen week was het onder meer in het Amsterdamse Vondelpark erg druk, wat ook leidde tot onrust toen de politie het park ontruimde, waarna de drukte zich verplaatste naar het Museumplein.

"Het gaat om zulke grote aantallen, dat je niet kunt verwachten dat de gemeente, politie en handhavers orde kunnen houden", zei Halsema over de drukte in de parken.

De burgemeester vindt niet dat alles zomaar "van het slot gegooid kan worden". "Maar je moet wel zorgen dat de regels en het leven een beetje op elkaar aansluiten. Ik denk dat we veel meer buitenruimte nodig hebben", aldus Halsema. "Ik zie veel liever dat mensen een beetje geordend op een terras gaan zitten, omdat horeca echt wel oplet, in plaats van duizend mensen in het Vondelpark."