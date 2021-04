Nederland legt het vaccineren met AstraZeneca tijdelijk stil voor mensen onder de zestig jaar. Dat maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag bekend. De tijdelijke stop duurt vooralsnog tot en met 7 april.

Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat vrijdag na overleg met het RIVM, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Gezondheidsraad. Het gaat om een uit voorzorg ingelaste pauze, in afwachting van een nieuw oordeel van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA). Woensdag komt het agentschap opnieuw bijeen, waarna een nieuwe afweging van het ministerie zal volgen.

Directe aanleiding voor de maatregel zijn vijf meldingen in Nederland van ernstige bijwerkingen bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Het gaat om "uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes". Eén van hen overleed nadat een bloedprop ontstond bij de longen, waarna een longembolie haar fataal werd. In totaal zijn in Nederland ongeveer 400.000 AstraZeneca-prikken gezet.

Soortgelijke meldingen kwamen ook eerder uit andere EU-landen. Duitsland besloot dinsdag al het AstraZeneca-vaccin vanwege de potentiële bijwerkingen alleen nog toe te dienen aan mensen van zestig jaar en ouder.

Nederland zag daar eerder nog geen reden voor. Het maken van dit onderscheid werd nog niet als noodzakelijk gezien omdat de klachten zo weinig voorkomen, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag.

GGD's zeggen per direct 10.000 prikafspraken af

Door de tijdelijke stop moeten de GGD's per direct tienduizend prikafspraken stopzetten. Ook de mensen uit die groep die nu in de rij staan te wachten bij een vaccinatielocatie kunnen niet meer geprikt worden.

Deze personen krijgen een sms en worden gebeld, laat koepelorganisatie GGD GHOR weten. Tot er uitsluitsel is over het gebruik van het vaccin, is het ook niet mogelijk om een nieuwe afspraak te maken.

Op dit moment werden bij de GGD's zorgmedewerkers die zorg verlenen aan kwetsbare groepen ingeënt met het vaccin van de farmaceut. Het vaccin werd daarnaast ook door huisartsen gezet. Daar werden onder anderen mensen in de leeftijdsgroep 60 tot en met 64 jaar, niet-mobiele ouderen en mensen met een BMI van boven de 40. Die vaccinaties gaan gewoon door indien iemand zestig jaar of ouder is.

Vaccineren met AstraZeneca werd al eerder tijdelijk stopgezet

Het vaccineren met AstraZeneca werd op 14 maart ook al tijdelijk stopgezet omdat een mogelijk verband tussen het vaccin en een ernstige vorm van trombose én een tekort aan bloedplaatjes. Daar waren destijds enkele meldingen over binnengekomen. Hoewel een verband niet kon worden uitgesloten, was het aantal meldingen van deze vorm van trombose zodanig klein, dat werd gesteld dat de kans hierop extreem klein is.

Nog geen week na de tijdelijke stop werd er weer gestart met het opnieuw inplannen van de prikafspraken. Op 21 april kregen de eerste zorgmedewerkers weer een prik. Door de tijdelijke stop moesten zo'n 289.000 prikafspraken worden afgezegd, van wie 43.000 zorgmedewerkers.