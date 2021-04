Studenten, vakantiegangers en stagiaires op Curaçao worden opgeroepen om het eiland zo snel mogelijk te verlaten, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag laten weten. De reden is de zeer ernstige COVID-19-situatie op het eiland, waardoor de zorgcapaciteit momenteel ontoereikend is.

De oproep geldt voor zo'n 2.000 Nederlanders die geen noodzakelijke reden hebben om op Curaçao te verblijven, niet om mensen die op het eiland staan ingeschreven. De waarschuwing geldt in ieder geval tot 15 april.

"De zorgcapaciteit is mogelijk ontoereikend en komt vanwege het grote aantal besmettingen nog verder onder druk te staan. De medische zorg is hierdoor niet gegarandeerd. De reguliere zorg is reeds afgeschaald", aldus het ministerie in een verklaring.

Het vertrek van de enkele duizenden Nederlanders zou kunnen bijdragen aan het ontlasten van de zorg. Voor mensen die weg willen geldt een testverplichting. Ook moeten mensen bij thuiskomst in quarantaine.

Situatie volgens premier 'heel ernstig'

De Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath zei woensdag geëmotioneerd dat de situatie "heel ernstig is" door de volle ziekenhuizen. Donderdag werden 431 nieuwe infecties gemeld. Het totale aantal actieve coronabesmettingen is inmiddels 3.466. Er liggen nog 34 mensen op de intensive care.

Nederland stuurt vrijdag 30.000 extra vaccins tegen COVID-19 naar Curaçao en Aruba om te helpen bij de nijpende situatie.