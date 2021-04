Nederland stuurt vrijdag 30.000 extra vaccins tegen COVID-19 naar Curaçao om de volle ziekenhuizen en het stijgende aantal coronabesmettingen op het eiland tegen te gaan.

Een deel van de vaccins is bestemd voor Aruba. Daarnaast verleent het ministerie bijstand in de vorm van het werven van medisch personeel. Hoeveel mensen er precies nodig zijn, is niet bekend.

Door een stijging van het aantal coronabesmettingen neemt de druk op de zorg op Curaçao enorm toe. Minister-president Eugene Rhuggenaath noemde de situatie woensdag "heel ernstig". Aanleiding voor Nederland om bij te springen, laat een woordvoerder van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) donderdag weten.

De versnelde levering van vaccins is bedoeld om "het vaccineren maximaal te versnellen", aldus de woordvoerder. "Zodat vaccins niet meer een remmende factor zijn."

Vanaf maandag 5 april kan iedereen van boven de achttien jaar op Curaçao zich registreren voor een vaccin. Ruim zestienduizend personen zijn inmiddels gevaccineerd. Het eiland telt zo'n 125.000 mensen van achttien jaar of ouder. Het totale aantal besmettingen lag op woensdag op 3.102 en premier Rhuggengaat liet daarbij weten dat het ziekenhuis vol ligt.