De stijging van het aantal coronabesmettingen op Curaçao zorgt voor een enorme druk op de medische zorg. Minister-president Eugene Rhuggenaath zei woensdagmiddag dat de situatie "heel ernstig" is. Er liggen 104 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, van wie 32 op de intensive care. In het ziekenhuis zijn 33 ic-bedden.

Een emotionele Rhuggenaath zei "dat het ziekenhuis vol is". Het eiland is sinds 24 maart in lockdown. Rhuggenaath heeft de mensen opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven.

Het aantal besmettingen neemt steeds verder toe. Woensdag kwamen er 506 gevallen bij, een nieuw record. Er zijn daarmee momenteel 3.102 besmettingsgevallen. Op het eiland zijn inmiddels 35 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.

Als directe maatregel heeft de overheid de avondklok opnieuw aangepast. Per 2 april moet iedereen nu binnen zijn om 19.00 uur in plaats van 21.00 uur. Volgens cijfers die woensdag werden gepresenteerd komt de snelle verspreiding vooral door de Britse coronavirusvariant.

Verkiezingen oorzaak van stijging

Ook de parlementsverkiezingen van 19 maart lijken ondanks strenge voorzorgsmaatregelen te hebben gezorgd voor een snelle verspreiding van het virus, aldus epidemioloog Izzy Gerstenbluth. Volgens hem was daar vooraf al voor gewaarschuwd.

Gerstenbluth zegt dat bij de laatste coronagerelateerde sterfgevallen relatief veel jonge mensen zitten, van tussen de twintig en veertig jaar. Hij vreest dat het aantal besmettingen de komende tijd zal toenemen en daarmee ook het aantal mensen dat overlijdt. De epidemioloog benadrukte het belang van vaccineren.

Vanaf maandag 5 april kan iedereen van boven de achttien jaar op Curaçao zich registreren om te vaccineren. Ruim zestienduizend personen zijn inmiddels gevaccineerd. Het eiland telt zo'n 164.000 inwoners.