In de strijd tegen de derde golf van het coronavirus gaat heel Frankrijk vanaf zaterdag voor een maand weer in een strengere lockdown. De ingrijpende maatregelen al die golden voor negentien regio's worden uitgebreid naar alle departementen van het land, kondigde president Emmanuel Macron woensdag aan.

"We raken de controle kwijt als we nu niet optreden", stelde de Franse president. Hij waarschuwde dat het dodental door het coronavirus in Frankrijk spoedig op honderdduizend kan komen te liggen.

Macron sprak de hoop uit dat de strenge maatregelen vanaf medio mei weer kunnen worden versoepeld.

In zijn zevende toespraak binnen een jaar over de coronacrisis zei de Franse president verder te hopen dat een maand van extra inspanningen door de bevolking het licht aan het einde van de tunnel in zicht zal brengen.

De strengere lockdown, die al van kracht was in onder meer Parijs en grote delen van Noord-Frankrijk, betekent onder meer dat alle scholen begin volgende week weer sluiten en overstappen naar leren op afstand, in eerste instantie voor drie weken.

'Vaccineren verloopt volgens plan'

Volgens Macron verloopt het Franse vaccinatieprogramma volgens schema. Vanaf medio april moeten Fransen boven de 60 jaar die geen bijzondere medische risico's lopen een eerste prik kunnen halen en een maand later zijn mensen boven de 50 aan de beurt.

De Franse president verwacht ook dat de Europese productie van de vaccins snel wordt opgeschroefd. Hij zei dat Europa het leidende continent wordt bij het maken van vaccins.