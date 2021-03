De Belgische regering moet de wet waarop de coronamaatregelen gebaseerd zijn binnen dertig dagen verstevigen. Als de regering dat niet doet, moet ze naar verluidt 5.000 euro per dag betalen. Dat heeft de Brusselse rechtbank woensdag bepaald in een kort geding, meldt persbureau Belga.

Het kort geding was aangespannen door de Liga voor de Mensenrechten. Belgische media melden dat betrokken advocaten de uitspraak hebben bevestigd.

Volgens de rechter volstaat de wettelijke basis waarop de coronaregels in België gebaseerd zijn niet. De Belgische krant De Standaard schrijft dat het gaat om de Wet op de civiele veiligheid in combinatie met twee andere wetten. De veiligheidswet dateert van 2007 en kwam er om sneller te kunnen optreden bij rampen.

Volgens de Belgische krant Le Soir kunnen de oude wetten niet dienen als basis voor de coronamaatregelen. "Het zogeheten legaliteitsbeginsel is geschonden, omdat de huidige manier van werken niet voorzienbaar genoeg is", oordeelt de rechter.

Het Belgische kabinet zegt het vonnis te gaan bestuderen. De Belgische staat kan in hoger beroep gaan. Het Belgische parlement buigt zich bovendien over een nieuwe zogeheten pandemiewet.

Gelijkenissen met avondklokzaak in Nederland

Vanwege het oplopende aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames scherpte België de coronamaatregelen vorige week aan. Mensen met niet-medische contactberoepen, onder wie kappers en schoonheidsspecialisten, moesten de deuren sluiten. Ook niet-essentiële winkels gingen dicht.

Kleuterscholen bleven open, maar in het lager en hoger onderwijs moest weer op afstand worden lesgegeven. Ook in België zijn een avondklok en reisverbod van kracht.

De zaak doet denken aan de avondklokzaak van vorige maand in Nederland. Een rechter in Den Haag haalde toen in een kort geding een streep door de avondklok, omdat de maatregel ten onrechte op basis van een noodwet ingevoerd zou zijn. Het gerechtshof gaf de Staat toch gelijk en oordeelde dat het kabinet wél van die wet mocht gebruikmaken.