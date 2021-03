Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech is 100 procent werkzaam bij kinderen van twaalf tot vijftien jaar. Dat melden de farmaceuten woensdag op basis van eigen onderzoek. Een volledig ingeënte volwassene is voor 95 procent beschermd.

Aan de studie deden 2.260 adolescenten mee. Geen van de deelnemers die het vaccin toegediend kreeg, kreeg COVID-19, aldus de bedrijven. Achttien kinderen die een placebo ontvingen, raakten besmet met het virus.

Volgens Pfizer en BioNTech werd hun coronavaccin "goed verdragen" door de leeftijdsgroep. Sommige deelnemers kregen vergelijkbare bijwerkingen van de prik die ook volwassenen ondervonden. Het gaat om kortdurende klachten zoals pijn op de plek van de injectie, hoofdpijn, koorts en vermoeidheid.

Het Pfizer-vaccin is officieel alleen goedgekeurd voor mensen vanaf zestien jaar, maar de farmaceuten zijn van plan om een spoedvergunning aan te vragen bij de Amerikaanse toezichthouder. Daarmee hopen zij toestemming te krijgen om begin volgend schooljaar de eerste Amerikaanse schoolkinderen van twaalf tot vijftien jaar in te enten.

Ook testen op jonge kinderen

Pfizer begon vorige week ook met het testen van het vaccin op jonge kinderen. Aan een eerste proef doen 144 kinderen mee van wie de jongste deelnemer zes maanden oud is.

De ontwikkelaars willen weten of het vaccin veilig kan worden toegediend en wat de goede samenstelling van een dosis is. De volgende stap is kijken hoe het afweersysteem op het middel reageert en hoe goed het dus tegen het coronavirus beschermt.

Aan die proeven zullen ongeveer 4.500 kinderen meedoen. In de tweede helft van dit jaar moet het onderzoek klaar zijn.