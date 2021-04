Dat kerken op basis van de grondwet in principe uitgezonderd zijn van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen, betekent niet dat de overheid helemaal niet in mag grijpen, zeggen deskundigen in gesprek met NU.nl. Maar om in te kunnen grijpen, moet er wel sprake zijn van urgentie en proportionaliteit, en het is de vraag of de incidenten bij de kerken op Urk en in Krimpen aan den IJssel daarvoor voldoende reden zijn.

Wat ging hieraan vooraf? Vorig weekend besloten twee kerken, de Sionkerk op Urk en de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, de deuren te openen voor al haar kerkgangers.

Dit mochten ze doen, omdat de kerken op basis van de grondwet in principe vrijgesteld zijn van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen.

In overleg met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veligheid) heeft koepelorganisatie CIO echter wel afspraken gemaakt over coronamaatregelen in kerken, maar deze zijn niet juridisch bindend.

Kerken hebben op basis van de grondwet garantie dat ze hun godsdienstvrijheid kunnen uitoefenen. De wetgever, Den Haag in dit geval, mag wél beperkingen opleggen aan deze godsdienstvrijheid, legt Sophie van Bijsterveld, hoogleraar Empirische en praktische religiewetenschap aan de Radboud Universiteit, uit.

Tegelijkertijd speelt ook het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) een rol bij het eventuele ingrijpen op deze godsdienstvrijheid, benadrukt de hoogleraar. "Maar de godsdienstvrijheid mag deze pas worden beperkt als er wordt voldaan aan de eisen die het verdrag daaraan stelt. Zo moet de beperking onder meer noodzakelijk zijn voor de democratische samenleving, er moet dus een zekere urgentie spelen, en daarnaast moet het proportioneel zijn."

Een nieuwe door de overheid opgestelde wet, waardoor de kerken bijvoorbeeld verplicht worden gesteld zich aan de extracoronamaatregelen te houden, kan alleen worden opgesteld als aan deze voorwaarden wordt voldaan, zegt Teunis van Kooten, advocaat en als wetenschappelijk onderzoeker Religie en Recht verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Op basis van een andere wet mag de politie ook niet zomaar binnentreden bij kerkdiensten, ook niet als het er veel te druk is. "Dat zag je bijvoorbeeld in de kwestie rondom het kerkasiel. Er is echter wel één uitzondering hierop, namelijk wanneer er sprake is van een heterdaadsituatie", aldus de kerkrechtdeskundige. "Het klassieke voorbeeld hiervan is iemand die een ander op straat doodschiet en vervolgens een kerk in vlucht, waar een kerkdienst gaande is. In dat geval mag de politie hem wel tot in het kerkgebouw achtervolgen. Dat principe van heterdaad is echter niet aan de orde bij de kerkdiensten die op dit moment worden gehouden."

210 Aangevallen verslaggever: 'Kerkgangers willen geen lastige vragen'

Kerken die deuren openden 'incidenteel'

Of de openstelling van twee kerken noodzakelijk en urgent genoeg is om ingrijpen door de overheid te rechtvaardigen, valt over te twisten, zeggen de deskundigen.

Koepelorganisatie CIO heeft namelijk afspraken met het ministerie gemaakt over het vrijwillig afschalen van kerkdiensten, waardoor de noodzaak dit in de wet vast te leggen er vooralsnog niet is. "De vraag is ook of dat nodig is, omdat er slechts twee kerken zijn die hierin een andere koers varen", zegt Van Kooten, die benadrukt dat het om incidenten gaat.

Door het handelen van de twee kerken ontstaat er wel weer discussie over deze kwestie, ziet Van Bijsterveld. De hoogleraar sluit niet uit dat de wetgever op een gegeven moment tot de conclusie kan komen dat er wel moet worden ingegrepen. "Tot nu toe heeft Grapperhaus gezegd dat wat er gebeurt zeer onwenselijk is, maar dat het nog niet de noodzaak aantoont en het opleggen van beperkingen aan de kerken rechtvaardigt."

Ondanks dat het juridisch mogelijk is regels op te leggen aan de kerken, is er volgens Van Bijsterveld ook reden om een gezonde afstand tussen kerk en overheid te behouden. "Maar daar hoort naar mijn mening ook bij dat kerken hun eigen verantwoordelijkheid nemen."