In Nederland blijven ook mensen die jonger dan zestig jaar zijn ingeënt worden met het vaccin van AstraZeneca. Er is geen reden om alleen mensen van boven de zestig jaar dit vaccin toe te dienen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdag laten weten.

Duitsland heeft wel besloten deze vaccins vanaf woensdag alleen voor zestigplussers te gebruiken. Dat gebeurt vanwege "zeldzame, maar zeer ernstige bijwerkingen" die kunnen optreden, zoals bloedstolsels in het hoofd, aldus de Duitse overheid. Die traden vooral op bij vrouwen onder de 55 jaar. Voor mensen van onder de zestig jaar is inenting met het AstraZeneca-vaccin alleen nog mogelijk als een arts het in dat specifieke geval goedkeurt.

De Duitse autoriteiten volgen hiermee een advies van de Duitse vaccinatiecommissie. De afgelopen tijd hadden verschillende landen, waaronder Nederland, uit voorzorg al een algehele pauze ingelast met deze inentingen. In Nederland en de meeste andere gestopte landen, is het vaccineren met het AstraZeneca-middel onlangs hervat.

VWS zegt dinsdagavond te varen op de deskundigen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Europese geneesmiddelenbureau (EMA), die zeggen dat het vaccin veilig is. Sindsdien zijn er geen nieuwe ontwikkelingen, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde vorige week aan dat er "de komende tijd extra wordt ingezet op goede voorlichting" over het Brits-Zweedse vaccin.