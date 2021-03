Nederland heeft in de eerste drie maanden van het jaar ongeveer een miljoen vaccindoses minder ontvangen dan de bedoeling was. Vaccinfabrikanten Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca leverden ongeveer 3,4 miljoen doses, terwijl dat er 4,3 miljoen hadden moeten zijn.

Met de eerste leveringen van eind vorig jaar erbij hadden er nu in totaal 4,5 miljoen doses geleverd moeten zijn, maar de teller van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat op 3,6 miljoen doses.

Vooral AstraZeneca bleef achter. Dat bedrijf had in het eerste kwartaal 1,5 miljoen doses moeten leveren, maar bleef steken op ongeveer 885.000 doses.

Moderna zou volgens het "indicatief leveringsoverzicht" 400.000 doses leveren, maar heeft tot nu toe bijna 240.000 doses geleverd.

Pfizer en BioNTech, die eind vorig jaar de eerste doses leverden, hebben tot nu toe 2,5 miljoen doses geleverd, een fractie minder dan de 2,6 miljoen doses die tot nu toe binnen hadden moeten zijn.

De cijfers lopen tot en met afgelopen zondag. Maar om die achterstand nog in te halen, zouden de ontwikkelaars in de laatste drie dagen van maart bijna evenveel doses moeten leveren als in de afgelopen drie weken.

Bijna 17 miljoen doses verwacht in tweede kwartaal

De overheid verwacht in april, mei en juni in totaal bijna 17 miljoen doses te krijgen. Zo zouden Pfizer en BioNTech 7,8 miljoen doses moeten leveren. Ook zou het Nederlandse Janssen moeten beginnen met leveren, aanvankelijk drie miljoen doses.

Mogelijk komt er nog een vijfde vaccin bij, van Novavax. De Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau, moet dat vaccin nog beoordelen, maar Nederland heeft voor de komende drie maanden alvast 600.000 doses besteld.