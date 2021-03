In de afgelopen week zijn in Nederland 171 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld, tegenover 223 in de voorgaande week. Dat is een daling van 23,3 procent. Volgens het RIVM kan de toename van het aantal gevaccineerde ouderen die flinke daling deels verklaren.

Uit de weekcijfers van het RIVM blijkt dinsdag bovendien dat het aantal nieuwe besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen blijft afnemen. Vrijwel alle bewoners van deze instellingen zijn dan ook gevaccineerd tegen COVID-19.

Woensdag wordt een begin gemaakt met het laatste deel van het prikproces in verpleeghuizen. Het gaat om personen die tot dusver niet geprikt konden worden vanwege medische klachten, nieuwe bewoners en personen die nog een tweede dosis moeten krijgen.

Het coronavirus treft ouderen relatief zwaar. Bijna 66 procent van de overleden coronapatiënten was ouder dan tachtig jaar. 81 procent was 75 jaar of ouder. De meeste overleden coronapatiënten waren tussen de 85 en 89 jaar oud.

'Niet meteen ruimte voor versoepelingen'

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet eerder deze maand weten dat een lager sterftecijfer niet meteen ruimte biedt voor versoepelingen. "Dan liggen de ziekenhuizen in no time weer vol. Niet met de oudste ouderen, maar wel met de rest van Nederland", aldus de bewindsman.

Op maandag 18 januari kregen verpleeghuisbewoners voor het eerst coronavaccins toegediend. Circa 185.000 bewoners moesten worden ingeënt tegen COVID-19.