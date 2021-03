De farmaceuten Pfizer en BioNTech verwachten dit jaar een kwart meer coronavaccins te produceren dan ze eerder hadden voorspeld.

"Op dit moment hebben we ons ingesteld op de productie van 2,5 miljard doses, maar in principe is er ruimte voor een verdere verhoging", zei topman Ugur Sahin van het Duitse BioNTech.

De bedrijven hadden eerder nog laten weten dat ze dit jaar ongeveer twee miljard doses van hun vaccin konden produceren. Mensen hebben twee doses nodig om volledig beschermd te zijn, dus met zo'n voorraad kunnen in principe een miljard mensen gevaccineerd worden.