Het RIVM heeft in de afgelopen week 51.866 positieve coronatests geregistreerd, ruim 13 procent meer dan in de voorgaande zeven dagen (46.005). Tegelijkertijd lieten ook flink meer mensen zich testen: de GGD's namen in de afgelopen zeven dagen ruim 552.000 tests af, tegenover 519.000 in de week ervoor. Het percentage positieve tests steeg daarbij van 8,1 procent naar 8,5 procent, zo blijkt dinsdag uit de weekcijfers.

Volgens het RIVM staan door deze cijfers "alle wijzers in het rood". In de vorige weekupdate wees het instituut er al op dat de situatie in Nederland verslechtert. Volgens een woordvoerder van het RIVM zet deze trend door.

Het algehele reproductiegetal daalde wel iets: van 1,11 naar 1,07. Dit wil zeggen dat een groep van 100 besmette Nederlanders 107 anderen zou besmetten en dat het aantal nieuwe besmettingen in het land dus blijft toenemen.

Besmettingen onder verpleeghuisbewoners neemt verder af

Het RIVM ziet het aantal nieuwe besmettingen onder mensen in de leeftijd van 70 tot en met 79 jaar het sterkst toenemen (19 procent). Vooral thuiswonenden in deze groep lopen het virus vaker op.

In verpleeg- en verzorgingshuizen nam het aantal nieuwe gevallen juist af. Dat komt volgens het RIVM gedeeltelijk door het vaccinatieprogramma.

Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners is wel groter in alle leeftijdscategorieën onder de zeventig jaar. Jongvolwassenen (18 tot en met 24 jaar) vormen nog steeds de groep met de meeste besmettingen. In deze leeftijdscategorie nam het aantal nieuwe besmettingen met 17 procent toe.

Ongeveer evenveel opnames op de ic

In de afgelopen week werden 1.578 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, 65 meer dan in de zeven dagen ervoor. Op de intensive cares (ic) werden 317 COVID-19-patiënten opgenomen, ongeveer evenveel als een week eerder.

Het RIVM roept iedereen op zich ondanks het lenteweer aan de regels te houden. "Als iedereen zich aan de coronagedragsregels houdt, worden minder mensen besmet en kan er eerder versoepeld worden. Dus hou ook als het zonnetje schijnt buiten 1,5 meter afstand tot anderen, blijf thuis als je klachten hebt, laat je testen en was je handen", aldus het instituut.