Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat uit voorzorg in quarantaine, omdat hij dinsdagochtend bericht kreeg dat hij in contact is geweest met een besmette persoon. Dat meldt de bewindsman dinsdag op Twitter.

De minister was dinsdag voor een debat in de Eerste Kamer toen hij het bericht ontving dat iemand in zijn omgeving positief is getest. Grapperhaus heeft vrijdag contact gehad met deze persoon, maar naar eigen zeggen wel op "ruime afstand". Zijn quarantaine is dan ook niet nodig volgens de RIVM-richtlijnen en dus op eigen initiatief.

De bewindsman laat zich woensdag testen op het coronavirus. Als die test negatief is, beëindigt Grapperhaus zijn quarantaineperiode.

In de afgelopen weken moesten meer leden van het demissionaire kabinet in quarantaine of isolatie. Twee weken geleden moest minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) thuisblijven, omdat hij contact had gehad met een besmette persoon.

Anderhalve week geleden testte staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) positief op het virus. Daarop moest het hele demissionaire kabinet zich laten testen, ook minister Grapperhaus. Uit die tests bleek dat alleen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) besmet was en moest zij in isolatie.