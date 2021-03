Nederland staat net als 22 andere landen achter het sluiten van een internationaal pandemieverdrag. Demissionair premier Mark Rutte heeft dinsdag een oproep ondertekend voor het verdrag, dat moet leiden tot verbetering van de pandemieparaatheid en -respons.

De internationale samenwerking op het gebied van waarschuwingssystemen, gegevensuitwisseling en onderzoek moet via het verdrag versterkt worden. Ook de lokale, regionale en wereldwijde productie en verspreiding van vaccins, geneesmiddelen, diagnosemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen moet verbeterd worden. Het verdrag zou verankerd moeten worden in de Akte van Oprichting van de gezondheidsorganisatie WHO.

"Er zullen zich andere pandemieën en andere ernstige gezondheidscrises voordoen. Geen enkele regering of multilaterale instantie kan deze dreiging alleen aan", onderschrijven ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Boris Johnson.

Het voorstel voor het verdrag was gedaan door WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus en EU-president Charles Michel.

'Internationale steun voor pandemieverdrag groeit'

Steeds meer landen staan achter het plan, zegt Michel, die het idee in november opperde en vervolgens met Ghebreyesus erover in gesprek ging. Ook de presidenten van onder meer Indonesië, Zuid-Afrika en Zuid-Korea zetten hun handtekening onder het stuk. "Onze zwakke punten en onze verdeeldheid hebben COVID-19 vrij spel gegeven. Daarom moeten wij deze gelegenheid aangrijpen en ons verenigen", aldus de leiders.

Ze willen "een robuustere internationale gezondheidsarchitectuur" opbouwen ter bescherming van toekomstige generaties. "De COVID-19-pandemie heeft er ons op een krachtige en pijnlijke manier aan herinnerd dat niemand veilig is totdat iedereen veilig is."