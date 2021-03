Huisartsen verzorgen vanaf volgende week de vaccinaties van mensen die thuis wonen, maar niet mobiel genoeg zijn om naar een vaccinatielocatie te komen. Dat gebeurt aan huis en met het vaccin van AstraZeneca, meldt het RIVM maandag.

Het gaat om in totaal zo'n 70.000 mensen. "Dit zijn bijvoorbeeld ouderen die niet naar een vaccinatielocatie kunnen worden vervoerd", aldus het RIVM.

Ook mensen uit de "hoogrisicogroep", met een neurologische aandoening of ademhalingsproblemen, komen in aanmerking. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met ALS of de ziekte van Duchenne.

Huisartsen in de provincie Drenthe krijgen als eersten extra vaccins voor deze doelgroep geleverd. Ook Noord-Holland, Overijssel, Groningen en Friesland krijgen vanaf volgende week extra doses. De noordelijke provincies beginnen dan ook met het vaccineren van mensen van 60, 61 of 62 jaar.

De overige provincies krijgen nieuwe vaccins geleverd zodra er weer voldoende vaccins beschikbaar zijn, aldus het RIVM.

Woensdag krijgen ook de ziekenhuizen nog eens 39.500 AstraZeneca-vaccins geleverd. Die zijn bedoeld voor nog niet eerder gevaccineerde medewerkers die betrokken zijn bij directe coronazorg.