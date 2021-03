Het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen (Johnson & Johnson) wordt vanaf 19 april aan de Europese Unie geleverd, zo heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Nederland verwacht volgende maand bijna 170.000 Janssen-vaccins.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) meldde onlangs al dat de eerste lading van 84.750 doses medio april werd verwacht.

Janssen wil in het tweede kwartaal in totaal drie miljoen vaccins aan Nederland leveren.

De Gezondheidsraad adviseerde het vaccin van Janssen als eerste toe te dienen aan ouderen boven de zestig jaar en aan mensen met specifieke medische aandoeningen.

Het vaccin kreeg op 11 maart als vierde coronavaccin groen licht van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA). Van het Janssen-vaccin is maar één prik nodig, in tegenstelling tot de al eerder toegelaten vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel werd vermeld dat Janssen van plan is 3 miljoen vaccindoses aan de EU te leveren. Het gaat echter om doses voor Nederland. Voor de hele EU verwacht de farmaceut in het tweede kwartaal van dit jaar 55 miljoen doses te leveren. Het artikel is aangepast.